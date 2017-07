Tratamientos para borrar las manchas

Cuáles son las mejores técnicas para atenuar las manchas en la piel. Foto: Shutterstock

Mesoterapia

Es una vieja aliada en tratamientos cosméticos, y las manchas no son excepción. La técnica consiste en la aplicación de diferentes sustancias a través de microinyecciones superficiales en la zona a tratar; claro que el objetivo buscado es el que determina qué activos deben inyectarse.

Lo más novedoso llega de Barcelona. Se trata de un cóctel despigmentante elaborado por el laboratorio español XProf. Entre sus componentes figuran el ácido tranexámico, la niacinamida, la vitamina C y un derivado de la glucosa que actúa inhibiendo la producción de pigmento. Se indican cuatro sesiones con períodos de descanso de 15 días. Además, hay que combinar el tratamiento con cremas de uso domiciliario, recetadas por el médico dermatólogo. Se recomienda una sesión por mes o cada 15 días durante cinco meses, $ 2500 la sesión;

Láser

Hoy existen plataformas, como Harmony Pro, que combinan láseres de diferente tipo. En una misma sesión se cambian los cabezales según los resultados que se busquen. Para combatir manchas los que más se usan son el Clear lift Q switched, un láser fraccional que produce un remodelado del colágeno sin dañar la epidermis; el Pixel ErYag, que actúa con un efecto peeling, por lo que reduce el fotodaño y mejora calidad de la piel en general, y la luz pulsada intensa, que produce una coagulación de los vasos sanguíneos y precipita el pigmento melánico, es decir, que los melanocitos se juntan hasta formar una especie de cascarita que luego se cae. Además, los láseres abarcan grandes superficies de piel, por eso también se los utiliza para tratar los lentigos solares, más conocidos como manchas de la edad, que asoman en piernas, brazos y manos. Es recomendable realizar entre una y tres sesiones por mes; desde $ 3500 en adelante por sesión.

Peelings personalizados

El peeling es otra técnica clásica que se mantiene vigente a la hora de eliminar manchas. Consiste en barrer capas superficiales de la piel a partir de la aplicación de sustancias específicas. La novedad pasa por los peelings personalizados, en los cuales se mezclan diferentes ácidos de acuerdo con las necesidades puntuales de cada paciente. En general, se trata de blends de diferentes alfa-hidroxiácidos, como el glicólico, con ácido kójico, que paraliza la síntesis de tirosinasa e inhibe, de esa forma, la formación de melanina. El tratamiento debe complementarse en el hogar con cremas de uso tópico a base de hidroquinona, la cual es bastante irritativa y no puede utilizarse sin indicación médica. Se indican entre tres y cinco sesiones cada tres semanas. Cada sesión cuesta $ 1350;

Todo vuelve

Cuando de manchas se trata, vale seguir la máxima popular: más vale prevenir que curar. Es que una vez que se instalan en la piel es casi imposible eliminarlas para siempre. Muchas veces, después de tratarlas, lucen imperceptibles, pero se reavivan ante cualquier estimulo luminoso. "Quitarlas no es tan difícil como evitar que vuelvan. Eso sucede porque la célula que se pigmentó tiene memoria, los tratamientos borran el pigmento, pero no pueden trabajar al nivel de la memoria celular", explica la dra. Adriana Raimondi, médica dermatóloga.

El nivel de éxito también se relaciona con el lugar donde se encuentra la mancha, cuantas más capas de la piel penetró, más difícil es de borrar. "No se puede trabajar en niveles muy profundos de la piel porque quedarían cicatrices", indica la dra. María José Pelli, miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología. Para hacer un pronóstico del tratamiento, los profesionales evalúan las manchas con detenimiento utilizando una luz ultravioleta. Las más profundas aparecen exacerbadas, lo que marca la pauta de que su desaparición es, lamentablemente, casi imposible.

Combate hogareño

Al ser rebeldes, es difícil vencer las manchas sólo con cremas y productos cosméticos de venta libre. Los tratamientos que se pueden realizar en casa más bien funcionan como un complemento de los que se realizan en consultorio; sólos no sirven. Muchas veces las cremas que receta el médico y las que se venden en las góndolas de los supermercados o farmacias comparten los mismos principios activos, la diferencia radica en la concentración. Entre los productos de venta libre, lo más común es encontrar niacinamida, también conocida como vitamina B3, y ácido hidroxiesteárico, que inhiben la transferencia de melanina desde los melanocitos hacia los queratinocitos, las células que se encuentran en la parte más superficial de la piel.

También los retinoides -como el retinol y el retinaldehído- y los antioxidantes -vitamina C, pretocoferil, etc.- que favorecen la renovación celular. La ventaja es que se trata de formulaciones más seguras, ya que al poseer una baja concentración de activos las posibilidades de que irriten la piel son mínimas. Y por supuesto no puede faltar el protector solar con filtros de amplio espectro. Es de uso obligatorio durante los tratamientos y también para prevenir la aparición de nuevas manchas. No hace falta sol para utilizarlo, la luz de la computadora también mancha.

Manchas, primeras en el ranking

Ni las arrugas ni la celulitis, lo que más preocupa a los argentinos son las manchas. Según un informe de tendencias de búsquedas de Google, se tipean en su buscador más de 4 millones de consultas sobre el tema, y la categoría crece alrededor del 30% anual. Las que más preocupan son las de la cara, seguidas por las que aparecen en las piernas, las axilas y en el cuello. Más abajo en el ranking figuran otras tres preocupaciones: las estrías, los hongos y la celulitis.

Asesoramiento: Dra. María José Pelli , médica dermatóloga; Dra. María Carolina Schneider, especialista en Cirugía Plástica y Reparadora; Dra. Adriana Raimondi, médica dermatóloga

