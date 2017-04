Tras meses fugitivo, cayó el corrupto más buscado de México

Javier Duarte, en manos de Interpol. Foto: AP

CIUDAD DE GUATEMALA.- "Así es señores, soy Javier Duarte de Ochoa, soy el gobernador, no me queda más que decir la verdad." Con esas palabras, después de ver que el nombre falso que les dio a los policías no surtía mayor efecto, cayó el sábado último en Guatemala el ex gobernador del estado de Veracruz. Era uno de los hombres más buscados de México, donde su nombre se convirtió en máximo sinónimo de corrupción.

Duarte se había dado a la fuga hacía casi seis meses, cuando iba a ser investigado por lavado de dinero y delincuencia organizada. Su detención se produjo en un hotel de Panajachel, pueblo turístico a orillas del lago Atitlán. El ex funcionario había salido a comprar licor cuando fue abordado por la policía.

Su arresto representa un parcial alivio para el Partido Revolucionario Institucional (PRI), del presidente Enrique Peña Nieto. Duarte, que gobernó el rico estado de Veracruz, el tercero del país, de 2010 a 2016, había sido una de las nuevas figuras que el PRI había impulsado para regenerar la dirigencia de su partido. Junto con sus pares de Chihuahua y Quintana Roo, Duarte formó el núcleo duro de la renovación que anticipó la llegada de Enrique Peña Nieto al poder. Al dejar sus gobernaciones, contra los tres se abrieron casi automáticamente causas judiciales por sus presuntos abusos y corruptelas.

Duarte logró también algo que a priori se consideraba imposible: que el PRI perdiera las elecciones de gobernador en Veracruz, uno de sus bastiones, por primera vez en 82 años. El dolor de cabeza para el partido gobernante no sólo vino de la mano del desprestigio. Duarte terminó siendo el primer ex gobernador de la historia en ser expulsado del partido, pero durante sus seis años de mandato el PRI apenas mostró inquietud, a pesar de las evidencias de corrupción.

Durante la gestión de Duarte, Veracruz, uno de los estados más ricos del país por sus recursos petroleros y agrícolas, quedó fuertemente endeudado y se multiplicaron las desapariciones, secuestros y asesinatos, incluyendo el de una veintena de periodistas. La violencia ligada al narcotráfico, por su parte, creció a niveles históricos, debido a la lucha por el control territorial entre los carteles de Los Zetas y Jalisco Nueva Generación.

El actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró ayer que su predecesor realizó un verdadero "saqueo" de las arcas del Estado, dejándolo en ruinas, y exigió que él y sus cómplices devuelvan lo robado.

Yunes señaló que hasta la fecha él personalmente logró recuperar unos 1200 millones de pesos mexicanos (65 millones de dólares), pero que el desfalco sería de miles de millones de pesos más en efectivo y bienes.

Duarte habría utilizado esos fondos para, después de un complejo proceso de blanqueo, comprar inmuebles dentro y fuera de México, mediante testaferros y contratos con empresas fantasma. Entre las propiedades se cuentan dos casas en las Lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de la capital mexicana, y un imponente rancho en la rica zona de Valle de Bravo.

En 2016, 48 días antes del fin de su mandato, Duarte había anunciado un pedido de licencia de la gobernación de Veracruz. Lo hacía, dijo en aquel momento, para responder a una serie de investigaciones emprendidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en relación con su gobierno. Al día siguiente, la fiscalía libró una orden de captura en su contra. Para entonces, el todavía gobernador se había literalmente esfumado.

