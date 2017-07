Tras el salto del dólar, los especialistas prevén estabilidad hasta las elecciones

El dólar recortó la suba el viernes luego de haber tocado niveles máximos históricos en la semana, pero varios analistas del mercado estimaron que una acotada volatilidad podría continuar hasta las elecciones legislativas de octubre.

Sobre el mediodía del jueves la escalada alcista comenzó cuando algunos bancos privados salieron a vender divisas, al considerar que sobre $17,30 se había tocado un techo de corto plazo para el avance del billete verde.

La moneda se había apreciado más de 6% en ocho jornadas consecutivas de alzas, desde los $16,42 del cierre del viernes 23 de junio hasta los $17,51 al promediar la rueda del 6 de julio.

Desde Hamburgo, donde participó de la Cumbre del G20, el propio ministro de Hacienda Nicolás Dujovne salió al cruce de una eventual tensión por la disparad del tipo de cambio. "No hay motivo para preocuparse cuando el dólar se mueve. El tipo de cambio cada vez va a influir menos en la formación de precios".

Pablo Gao, analista de Riesgo & Beneficio, puntualizó a Infobae que "la fuerte suba del dólar en los últimos días es un buen indicador de que seguimos pensando todo en dólares y el menor ruido que surge a nivel económico y político, el mercado se refugia en él con la misma velocidad de siempre".

La abundancia de divisas que ingresaron al sistema financiero en la primer parte del año por emisiones de bonos públicos y corporativos y la inyección de dólares del blanqueo fiscal congeló el tipo de cambio frente a una inflación que siguió alta y por encima de las metas del Banco Central.

Ante la proximidad de las elecciones, que plantean un desafío para la continuidad del proyecto político de Macri, y después de haber obtenido excepcionales rendimientos en pesos, los inversores vieron la posibilidad de concretar ganancias en moneda dura a modo de cobertura.

Germán Fermo, experto de MacroFinance y director de la Maestría de Finanzas de la Universidad Di Tella, expresó que "de los cuatro trimestres del 2017, el tercero era el que más me preocupaba dado que en algún momento se podría venir un hedging ante un eventual riego político y lo que observamos en estos días efectivamente corresponde a dicha dinámica. Además, el carry trade en LEBAC había sido extremadamente rentable y, por lo tanto, no me sorprende imaginar que ciertos jugadores salieron simplemente a cubrir la rentabilidad ya generada".

El mercado decidió encarar el segundo semestre protegiendo los retornos del carry trade obtenidos desde enero (Fermo)

Fermo dijo a Infobae que "el rally del dólar, sumado a bonos argentinos que han estado bajo presión con un Beta (diferencia de rentabilidad) un poco más alto que el resto de nuestro pares latinoamericanos, evidencia un pricing no dramático, pero real, del riesgo político electoral. No creo que el salto del dólar tenga raíz monetaria. Yo lo percibo simplemente como un mercado que decidió encarar el segundo semestre del año protegiendo los retornos del carry trade obtenidos desde enero".

Jorge Vasconcelos, economista del IERAL de la Fundación Mediterránea, recordó que "con el dólar en el en torno de los 17 pesos, hay sólo una corrección parcial. La variación del tipo de cambio en doce meses es de 11%, la mitad o menos de lo que han subido los precios minoristas".

El atraso del dólar, que en lo que va del año ascendió 7,2% frente a una inflación sobre 12%, mantiene aún a la cotización de la divisa lejos del promedio de $17,92 que el Ministerio de Hacienda plasmó en la ley de Presupuesto 2017.

"Hoy el mercado anticipa un dólar cercano a los $18,50 para diciembre de este año. Si el Banco Central inyecta suficientes dólares en el mercado y mantiene la tasa alta, como viene haciendo hasta ahora, no debería superar ese valor para fin de 2017″, sintetizó Pablo Gao.

El experto de Riesgo & Beneficio añadió que "en el segundo semestre podemos esperar una suba del dólar de forma menos volátil que los últimos días, pero con firmeza. No debería haber factores determinantes que tengan la fuerza de subir el dólar por encima de los $18,50, salvo por propia voluntad del Banco Central, la clave es seguir de cerca la tasa de interés del Central".

Un reporte de Portfolio Personal apuntó que "los análisis no cambian y se centran en lo correcto o no de un régimen de flotación para la Argentina actual y su convivencia con uno de metas del Banco Central; en el retraso cambiario corregido en parte tras esta aceleración del tipo de cambio, y cómo esta última se traduce o afecta el posible resultado electoral y lógicamente la política del Banco Central. Se coincide en que el tema de análisis (si se quiere) no es el valor hoy del billete, sino la velocidad con la que subió".

Asimismo, Invecq Consultora Económica observó que "en este esquema cambiario", con libre flotación, "la economía y los agentes económicos deberán acostumbrarse a observar una mayor volatilidad en la cotización".

También consideró "esperable que en las próximas ruedas, y llamada por una cotización más alta, aparezca la oferta, haciendo retroceder en parte la suba de estos días", tal como ocurrió el jueves y el viernes.

Invecq recordó que el precio de la divisa experimentó saltos significativos en otras tres oportunidades tras la eliminación de los controles de capitales en 2015, pero siempre por factores externos: el Brexit (junio de 2016), el triunfo electoral de Donald Trump en los EEUU (noviembre de 2016) y el escándalo de corrupción que involucró a Michel Temer (mayo de 2016).

Esta vez, los factores internos, como la postulación de Cristina Kirchner y una inflación más alta que lo previsto para esta época del año, fueron los motores de la escalada del billete verde.

¿QUÉ PASARÁ CON EL DÓLAR HASTA FIN DE AÑO?

Los analistas coinciden en que el actual asoma como un valor de máxima par el dólar hasta los comicios de medio término, que seguramente alternará alzas y bajas, pero en un rango de razonable estabilidad. Es en octubre, con los comicios legislativos, cuando esta premisa podrá cambiar. Una derrota electoral del oficialismo sería, dado el caso, un disparador para nuevas alzas de la cotización.

"Tengo la sensación de que para las próximas semanas lo visto en el dólar es techo y, por lo tanto, debería ser oportunidad de venta de dólares y compra de pesos a estos niveles. El mercado nuevamente da la chance de rearmar carry en LEBAC por dos razones: un dólar que avanzó contra el peso y una parte corta de la curva de LEBAC, que rinde ya por encima del 26% (anual)", continuó Fermo, director de MacroFinance.

Mantenemos nuestra estimación de un dólar no muy lejos de los $18 para fin de año (Invecq Consultora)

Fermo vaticinó que "Argentina a tres años vista se dirige a una inflación de un dígito y el dólar irá acompañando rezagadamente dicha secuencia. En la medida que el Estado no corrija su déficit fiscal, seguiremos observando una dinámica de entrada masiva de dólares vía endeudamiento externo, situación que no creo cambie a varios años vista y que siempre le pondrá un techo a toda dinámica alcista de la moneda estadounidense".

Invecq Consultora Económica enfatizó que "no hay que perder de vista que en el mediano plazo son factores económicos los que determinan el movimiento de estas variables" y que "si el aumento reciente fue posible es porque más allá de la coyuntura electoral había una percepción generalizada de que el dólar estaba atrasado".

En este contexto, la consultora que dirige Esteban Domecq mantiene su "estimación de un dólar no muy lejos de los $18 para fin de año. Probablemente la volatilidad aumente en los meses que quedan por delante, pero un cambio de tendencia permanente es esperable solo en un escenario de adversidad electoral para el oficialismo. En este caso la incertidumbre sobre la continuación del programa económico sería preponderante y provocaría un cambio en la composición de carteras que impulsaría la cotización de la moneda estadounidense".

