Trámites on line: no se consolidan y siguen las largas colas

Hacer fila en los bancos, los pagos fácil u organismos estatales es una de las tareas más detestadas por cualquier persona. El acceso a realizar trámites vía internet, o por teléfono, se convirtió en los últimos años en una buena alternativa para ganar tiempo, aunque en muchas instituciones todavía perdura el amontonamiento de gente que espera ser atendida.Si se presta atención a la fila del Pago Fácil, cada vez es más habitual encontrar más gente mayor que joven. María Luisa, el viernes esperaba su turno en uno de ellos y contó que hay algunos impuestos como el teléfono o el cable, que tiene cargados al cajero y paga desde allí, pero debía pagar Ingresos Brutos y no lo tiene vía home banking.“No sé cargarlos, ni pagar por home banking, pero mi hijo me lo resuelve muchas veces. Ahora tenía que pagar esto que no lo tengo cargado, así que vine hasta acá”, dijo después de pagar con una espera de 20 minutos.En el Registro Civil de la ciudad, había poca gente. Si bien no son muchos los trámites que se pueden hacer completamente por internet, se avanzó mucho. “Hoy tenemos el 90% de los procesos de inscripción y demás informatizados. Eso hace que haya atención rápida y dinámica”, dijo Santiago Núñez, director del Registro Civil de Neuquén.Núñez explicó que más allá de la velocidad el día del trámite, lo que se acortaron son los tiempos. Antes un DNI podía tardar en llegar 8 meses y un pasaporte otro tanto. Hoy llegan en 20 días los DNI y en uno o dos meses los pasaportes. “Para evitar lo presencial, se trabaja en la comunicación directa con la justicia. Por ejemplo en los casos de los divorcios. Para uniones convivenciales se descargan las planillas, se completan y nosotros acreditamos que el que firma es el que trajo los papeles, lo que hace que el trámite sea rápido. Notamos mucho la merma en la cantidad de trámites y demoras”, dijo Núñez. En Anses no entraba un alfiler. La gente había podido sacar su turno por internet, pero al llegar la espera para hacer el trámite era muy grande. Algún empleado comentó que, si bien algunos trámites se pueden hacer por otra vía, todavía son muchas cosas las que deben ir a Anses a resolver.“Hay muchos más trámites, que se pueden realizar por Internet o por el 103. Lo que sucede es que para poder hacerlos hay que tener la base de datos actualizadas. En estos últimos 18 meses se pidió más información personal de cada usuario, por eso muchos no la tienen al día y deben acercarse de todos modos”, dijo el empleado y agregó que el 130 es muy usado porque se pueden realizar consultas las 24 horas.Según Mariángeles, una contadora de la ciudad, hoy todos los impuestos de AFIP se pueden pagar por home banking. “Es más, se está haciendo obligatorio el pago electrónico. Escalonadamente se fueron incluyendo todos los contribuyentes para terminar con el pago en efectivo”, agregó.En Rentas, hay varias consultas que se pueden hacer sin ir al edificio con algunos clic de por medio. Algunas de las más usadas son las de saldo y boletas de patentes automotores, del inmobiliario; para esto se necesita el número de dominio. También la inscripción del alta en el impuesto de Ingresos Brutos o regularizar deudas mediante un Plan de Facilidades.