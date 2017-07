Trabajó durante un año en un crucero y reveló todos sus secretos

Pasadas las 10 un nutrido grupo de militantes del Frente Popular Darío Santillán se concentró en la esquina de Mengelle y Fernández Oro para dirigirse a los puentes carreteros que unen Cipolletti con Neuquén. Allí realizaron una olla popular y un corte parcial en el carril que va hacia Neuquén. La medida, que es parte de una jornada denominada 1000 ollas populares, comenzó a las 10:30 y se extendió hasta las 14, y se suma a numerosas protestas que se suscitaron tras la represión a los trabajadores despedidos de la firma PepsiCo.Personal de Gendarmería Nacional mantuvo tomada la calzada para evitar la interrupción del tránsito, por lo que el piquete se concentró en la rotonda que une a la Ruta Nacional 22 con la Ruta 151. En el carril que encauza a los rodados que provienen de Neuquén fue dispuesto por la Policía Caminera como doble mano, por lo que la circulación fue continua, sin embargo se produjeron demoras. Muchos automovilistas utilizaron el barrio Costa Norte para cruzar más rápidamente, ya que desembocan unos metros antes del expeaje, sobre la calzada de la Ruta 22.El reclamo es por “salarios dignos”, “con el objetivo de pelear contra el hambre y la pobreza de nuestro pueblo, la represión y por más trabajo”.Sabino López, dirigente de este movimiento dijo que “con los comedores no alcanza”, y aseguró que la intención “no es chocar con la Gendarmería”. “La medida es a nivel nacional, en diferentes puntos del país. Acá estamos reclamando porque faltan puestos de trabajo. Día a día vemos que nuestro vecinos se quedan sin laburo en los barrios, o son suspendidos”, destacó el militante, y agregó que “es necesaria una fuerte intervención del estado, con programas como el Salario Social Complementario, pero es insuficiente. Hay que incluír a más gente”, sostuvo.“Gendarmería dispuso un operativo preventivo, por eso nos quedamos en este lugar (comienzo de la rotonda que una a las dos rutas). No queremos chocar con Gendarmería, sabemos que hay una intención política detrás de eso, además tenemos niños y adultos mayores”, enfatizó. “El gobierno municipal tenía el compromiso de bajar comida, pero nos bajan hoy la cebolla y mañana la carne. Hay un ajuste en la comida. Nuestros niños no pueden estar comiendo hoy y mañana no”, protestaron desde la agrupación. Respecto de la protesta que se está llevando a cabo en la Plaza San Martín, López destacó que “nosotros entendemos que hay libertad en este plan de lucha, cada uno adapta la medida a lo que cree que es conveniente. No tiene fuerza una medida en una plaza, la respetamos, pero nosotros tomamos diferentes medidas, sin embargo el reclamo es el mismo”, señaló.