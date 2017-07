Todos los ganadores de los premios Fund TV 2017

Los premios Fund TV 2017 reconocieron a las mejores realizaciones televisivas que tuvieron los mayores aportes educativos correspondientes a la temporada del año pasado. Diego Leuco y Barbie Simons condujeron la ceremonia que se llevó a cabo en el hotel Alvear Icon y fue trasmitida por el canal Volver.

Muchas personalidades y figuras renombradas asistieron a la gala: Nacho Viale, Graciela Alfano, Luis Majul, Fernando Bravo, Daniel Campomenosi, Benjamín Amadeo, Teté Coustarot, Luis Novaresio, Hernán y Pablo Valenzuela, entre otros.

Varios programas fueron distinguidos a lo largo de la ceremonia, como Debo decir, Resto del mundo, El marginal, Los ricos no piden permiso, La noche de Mirtha, Telefe Noticias 2° Edición, Periodismo para todos y Cocineros Argentinos, por mencionar algunos de los ganadores.

A continuación la lista completa de los ganadores:

-Productoras o emisoras

Borges está vivo / El Trece / Bs. As

-Artístico y cultural – Productoras pequeñas o medianas

Resto del mundo / El Trece / Bs. As

-Ciencia, naturaleza y ambiente

Paradigma 3 / TEC TV / Bs. As

-Deportivo

Capitanes / DeporTV / Bs. As

-Documentales unitarios

Los nuevos inmigrantes / Cable Norte Televisión S.A / Misiones

-Documentales en serie

Especiales TN / Todo Noticias (TN) / Bs. As

-Educación

Paraje Tamanduá / Cable Norte Televisión S.A / Misiones

-Entretenimiento

Pasapalabra / El Trece / Bs. As

-Ficción

El marginal / TV Pública / Bs. As

-Ficción diaria

Los ricos no piden permiso / El Trece / Bs. As

-Infantil

Morko y Mali / Disney Junior / Bs. As

-Interés general -Productoras o emisoras

La noche de Mirtha / El Trece / Buenos Aires

-Interés general- Productoras pequeñas o medianas

Catadores, maestros del sabor / Construir TV / Bs. As

-Juvenil

Musipedia / Quiero música / Buenos Aires

-Musicales y espectáculos artísticos

Crónicas del Rock / LN+ (La Nación Más) / Bs. As

-Noticiero local

Noticias Acequia / Canal Acequia / Mendoza

-Noticiero nacional

Telefe Noticias 2° Edición / Telefe / Bs. As

-Periodístico de actualidad

Periodismo para todos / El Trece / Bs. As

-Periodístico local

Voces en relieve / Canal Acequia / Mendoza

-Periodístico de opinión

Debo decir / América TV / Bs. As

-Prevención

Bienveniños / Canal 3 Rosario / Santa Fe

-Promoción humana y social

Abanderados de la Argentina Solidaria / El Trece / Bs. As

-Promoción humana y social – plataforma digital

Misioneros – Cuando la fe atraviesa fronteras / Canal de Youtube MHD Producciones / Misiones

-Publicidad Hoy el bullying no da respiro. Si no hacés nada, sos parte – Spot animado/ (CPA) / Bs. As

-Temas de vida cotidiana

Cocineros Argentinos / TV Pública / Bs. As

-DISTINCIONES ESPECIALES

Premio Fondo Nacional de las Artes: Madryn TV Solidario / Canal 12 TV – Madryn TV / Chubut

Premio Signis: Paraje Tamanduá / Cable Norte Televisión S.A / Misiones.

-Menciones de honor:

*10 años: Alimenta tu vida– Canal Metro- Bs. As.

* Quinta nominación consecutiva: Buenos Aires en Carrera – Canal de la Ciudad – Bs. As.

*25 años: Un sol para los chicos – El Trece – Bs. As

Premio a la Trayectoria: Fernando Bravo

Premio de Plata: por haber obtenido diez premios Fund TV Telefe y El Trece (Artear)

Premio de Oro: Elegido entre los programas ganadores:

está vivo – Borges está vivo – El Trece

