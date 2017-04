B NACIONAL / FERRO 1 – SANTAMARINA 0 Todo tiene un final

Ferro le ganó bien a Santamarina, le cortó una racha de 12 sin perder y quedó a solo cinco puntos de Chacarita. Fue 1-0 con gol de Alderete.

Ferro le ganó a Santamarina (foto: Twitter @energia_verde).

Con gol de Alderete, el Verde se impuso 1-0.Fuente: TyC Sports.

Los dos equipos tenían que ganar para no perderle pisada a los de arriba y poder aprovechar la caída de Chacarita de ayer para recortarle puntos. En los papeles llegaba mejor la visita que desde la llegada de Arzubialde al banco no había perdido todavía y no había parado de subir posiciones (tenía los mismos puntos que él rival de turno) pero en eso quedó nomás.

Ferro salió a la cancha dispuesto a llevarse por delante al Aurinegro y rápidamente se puso en ventaja. Un poco después de los 10 minutos, una buena corrida por izquierda de Fornari terminó en un centro que no pudo capitalizar Salmerón pero en el rebote apareció el menos pensado: Alderete agarró la pelota en el medio del área y sacó un derechazo potente que no pudo contener Papaleo para alegría de todos los hinchas Verdolagas.

La segunda mitad fue más pareja pero promediando los 30 minutos Oeste pudo haber llegado al segundo por medio de un tiro libre exquisito de Canto que reventó el travesaño, y también pudo haberlo empatado Santa pero Bailo estuvo excelente con un par de intervenciones salvadoras sobre el final.

De esta manera, los de Broggi se vuelven a subir al tren de la pelea por el ascenso.

Ferro (1): Andrés Bailo; Pier Barrios, Osvaldo Barsottini, Gustavo Canto, Jonathan Bay; Reinaldo Alderete, Lautaro Torres; Maximiliano Fornari, Nahuel Luján, Martín Ojeda; Luis Salmerón. DT: Marcelo Broggi.

Santamarina (0): Joaquín Papaleo; Alfredo González Bordón, Fernando Piñero, Lucas Acevedo, Agustín García Basso; Leonel Pierce, Jonathan Cháves, Nicolás Castro, Diego Sosa; Facundo Castro y Ángel Prudencio. DT: Héctor Arzubialde.

Gol: PT 12m Reinaldo Alderete (F).

Cambios: ST 10m Ezequiel Barrionuevo X Castro (S), 22m Facundo Affranchino X Luján (F), 33m Guillermo Vernetti X Fornari (F), 83' Gonzalo Castillejos X Ojeda (F).

Amonestados: Maximiliano Fornari y Reinaldo Alderete (F). Ángel Prudencio y Alfredo González Bordón (S).

Arbitro: Gerardo Méndez.

Cancha: Ferro.

