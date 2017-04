Todavía dolido con Lousteau, Macri apura preparativos de la reunión con Trump

No le permitirán al ex embajador sumarse a Cambiemos

Natalia Vaccarezza

nvaccarezza@diariobae.com

Mauricio Macri prepara el tan ansiado encuentro con Donald Trump. El Gobierno hubiera querido otro escenario para encarar los preparativos de lo que será el primer cara a cara del líder de Cambiemos con el ya conocido pero ahora presidente de los Estados Unidos.

La renuncia de Martín Losteau a la embajada de Estados Unidos fue un balde de agua fría porque la Casa Rosada, sin bien estaba al tanto de las intenciones del líder de ECO de competir en las elecciones, pensaron que su decisión se iba a dilatar para después de la cumbre de ambos mandatarios en Washington el 27 de abril.

Más allá de dejar acéfala la representación diplomática lo que molestó a Cambiemos son las aspiraciones electorales del joven ex ministro de economía del kirchnerismo. Sin avisar y con una carta que entregó en mano de Macri dejó la embajada para apostar a pelear por una banca en el Congreso.

La salida de Lousteau apuró la decisión de dar a conocer la fecha de encuentro entre Macri y Trump. El jefe de Estado no esperó mucho. En la misma semana de la renuncia, reveló en una entrevista con la cadena de televisión Bloomberg que la reunión sería el 27.

El Gobierno no entendió el apuro del ahora ex embajador de Estados Unidos. "Estaba un poquito ansioso Martín", comentó un miembro del gabinete a las pocas horas de conocerse la renuncia. La noticia fue una sorpresa para todo el Ejecutivo. La molestia que reconocen puertas adentro fue que nunca comentó que iba hacer, ni siquiera lo planteó como para pensar en alguna alternativa. Cambiemos por ahora no está decidido a perdonar lo que considera "fue un error" de Lousteau, quien creen "actuó presionado" por el radicalismo de la Ciudad. La incógnita sobre si lo dejarán competir dentro de la interna de la alianza gobernante ya fue descartada. "Cambiemos no va a tener interna", aseguraron en la Rosada. Algunos tiraron pronósticos de cómo saldrá el líder de ECO si se presenta en las comicios de octubre. "Va a perder y tiene el riesgo de salir tercero", vaticinó un funcionario. Sin embargo, no subestiman las intenciones electores de ex embajador que sacó una buena cantidad de votos en 2015 y perdió por pocos puntos ante Horacio Rodríguez Larreta en la pelea por la jefatura porteña.

En el ejecutivo lamentan el apuro de la renuncia. Creían que sería después de Semana Santa, fecha clave porque comenzarán a revelarse los nombres de los candidatos a las elecciones. Elisa Carrió es una de las que prometió que anunciará si competirá por la Ciudad o la Provincia de Buenos Aires.

El Presidente cargó contra Viviani

“Hay que alejar actitudes patoteras”

El presidente Mauricio Macri pidió “alejarse de actitudes patoteras como la de (Omar) Viviani”, en referencia al titular del gremio de los taxistas, quien había pedido agredir a los choferes que no se plegaran al paro general del 6 de abril pasado.

“La confrontación estuvo sobre la mesa durante muchos años y el resultado ha sido muy malo para la sociedad”, declaró Macri a radio Mitre, y llamó a “sentarse todos alrededor de la mesa” para buscar las mejores soluciones. También se refirió al pedido de juicio político que presentó Elisa Carrió, contra el titular de la Corte , Ricardo Lorenzetti.

“Como Presidente y como Gobierno no las compartimos. Está en el Congreso y el Congreso las debatirá”, se diferenció.