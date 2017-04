VELEZ – BOCA (20.15) Tocan pito…

De Felippe sigue muy molesto con los malos arbitrajes y Guille recordó los antecedentes con Loustau, el juez de esta noche. Ya se juega.

0 0

Tocan pito…

La designación de Patricio cayó bien en Vélez, pero no tanto por Casa Amarilla.

Relacionadas

La maldición del 11 de memoria “El partido perfecto”

Ahí en el medio estará parado Patricio Loustau. Entre las quejas de Vélez por los arbitrajes pasados, durante todo el torneo, y las advertencias de Boca, lanzadas por Guillermo Barros Schelotto, por casi un año sin penales a favor y un historial muy desfavorable con el pito de esta noche. Así estará Loustau, en medio de los cuestionamientos arbitrajes sin cesar desde que se reanudó el campeonato hace apenas un mes.

“El enojo con la situación con los árbitros continúa. Fue un penal alevoso a Pavone y no lo dieron. Encima era tarjeta roja para el jugador de Independiente”, insistió De Felippe, en la conferencia del viernes, en clara referencia a la falta de Figal que Lamolina no cobró en el 1-1 de la semana pasada en Avellaneda.

La bronca del entrenador y de todo el Fortín viene desde hace rato, porque la campaña Vélez es muy floja pero incluye una larga lista de polémicas arbitrales, con penales en contra dudosos (Nasuti a Driussi, en el 0-3 con River), a favor no cobrados (dos en la derrota 2-0 ante Talleres), goles anulados (a Alvarenga, por un offside que no existió frente a San Martín) y faltas no sancionadas (un codazo a Assmann en uno de los goles de Arsenal, en la caída 2-1). Y este año, la mencionada jugada con Figal y Pavone como protagonistas. “Que dirija Loustau me da tranquilidad, porque es un buen árbitro”, agregó De Felippe.

Para Boca, en cambio, Loustau no parece ninguna garantía. “El árbitro que nos dirige es el que estuvo con Central por la Copa Argentina y no nos cobró una mano deliberada despegada del cuerpo. En la FIFA y Conmebol aconsejan cobrarlas”, advirtió Guillermo, quien además viene remarcando que a Boca no le cobraron ningún penal en la temporada y el último fue el 22 mayo del 2016, ante Defensa y Justicia.

A esa serie ante Central, Loustau llegó con números no muy buenos para Boca: 12 victorias, nueve empates y nueve derrotas, con 12 tarjetas rojas, tres penales a favor y cinco en contra. Ahí sumó esa dura eliminación de la Copa Argentina, pero después estuvo el triunfo por 4-2 ante Racing. “No sé si los demás abren el paraguas. Pero con Talleres, cuando iba 1-1, hubo una mano deliberada que el arbitro vio pero dijo que fue sin querer y luego reconoció que se había equivocado. Te favorecen hoy, te perjudican mañana. No sirve de nada cargar con el arbitraje”.

Hoy, dirige Loustau.

¿Qué te pareció la nota?

Comentarios

(Para comentar, tu cuenta debe estar activa)