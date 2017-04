Tiroteo en una discoteca en EE.UU.: al menos nueve personas heridas

Esta madrugada, el club nocturno de Ohio JR Party Hall se vio sacudido por un tiroteo que dejó al menos 9 personas heridas, dos de ellas en estado grave. Según lo informado por la Policía local, cinco mujeres y cuatro varones fueron ingresados en hospitales de la zona para ser atendidos.

MULTIPLE PEOPLE SHOT @AFTER -HOURS CLUB: Argument lead to 9 shot: 5 females/4 males. Minor to serious injuries. No suspect info. CPD:645-4141 pic.twitter.com/Kcjb0yoT64 &- Columbus Ohio Police (@ColumbusPolice) 16 de abril de 2017

Hasta ahora, las autoridades desconocen los motivos del incidente, en tanto aseguran que el agresor fue sólo uno, según informa la cadena CNN.

Es la segunda vez en el año que Ohio es blanco de este tipo de ataques. A fines de marzo, una persona murió y 14 resultaron heridas por disparos en el club Cameo, que estaba lleno de gente que disfrutaba de su sábado por la noche.

@ColumbusPolice say 9 people have been shot after an incident at J&R Party Hall in north Columbus. Updates every half hour on @10TVpic.twitter.com/Uy2vd4bPGp&- Bryant Somerville (@Bryant10TV) 16 de abril de 2017