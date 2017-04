NOTICIA

Publicado el 10.04.2017

Tiga y Audion han grabado un EP juntos El pasado viernes salió a la venta Nightclub, un nuevo EP que han firmado juntos dos veteranos de la escena techno como son Tiga y Audion aka Matthew Dear.

Esta no es la primera vez que los dos trabajan juntos ya que cuentan con dos exitosos temas como Let's Go Dancing (2013) y Fever (2014). La particularidad es que en esta ocasión no es un tema sino tres los que han firmado juntos. El EP, que ha salido a través del sello Turbo, propiedad de Tiga, lo puedes escuchar al completo en el reproductor que tienes más abajo.

Nightclub salió a la venta en digital exclusivamente en Beatport el pasado viernes, a partir del día 21 de abril se podrá comprar en el resto de plataformas digitales además de en vinilo. Escucha:

Más información:

Tiga: Web Oficial

Audion: Facebook

Comparte:

Síguenos en Feedly:

Comentarios

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

PARA VER EL RESTO DE NOTICIAS DEL DÍA PINCHA AQUÍ