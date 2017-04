NOTICIA

Publicado el 24.04.2017

Tiga entre las novedades del FIB 2017 Desde el cuartel general del FIB nos llega una nueva tanda de artistas confirmados para su próxima edición, prevista para los días 13 al 16 de julio.

Los escoceses Biffy Clyro encabezan el listado de artistas que se incorporan hoy al festival castellonense. Será la única actuación del grupo en nuestro país, convertidos ya en estrellas del rock a nivel internacional.

El pop electrónico de los británicos Years & Years, los legendarios The Jesus And Mary Chain, la psicodelia de Temples, los combativos Dream Wife y el grupo de Guille Milkyway, La Casa Azul, son otros de los anunciados hoy desde el festival.

En el terreno más electrónico se incorporan al cartel del festival el canadiense Tiga, que realizar uno de sus conocidos DJ sets, así como el synthpop de Joe Crepúsculo y los británicos Honne.

Artistas confirmados hasta hoy:

Red Hot Chilli Peppers + The Weeknd + Foals + Kasabian + Liam Gallagher + Ride + Blossoms + Slaves + Bonobo + Tyler, The Creator + Surfin Bichos + Mourn + Deadmau5 + Crystal Fighters + Love Of Lesbian + Peter Doherty + Stormzy + Kaytranada + Mykki Blanco + Pional + Courteneers + Belako + Kaleo + Declan McKenna + Sunflower Bean + Twin Peaks + Peaking Lights + Rüfüs + Theme Park + Biffy Clyro + Years & Years + The Jesus & Mary Chain + Temples + La Casa Azul + Tiga + Joe Crepúsculo + Honne + Dream Wife + …

Más información:

FIB: Web Oficial

