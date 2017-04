SELECCION Tiempo límite

Messi le pidió a la AFA que no lo visiten en España sin antes tener resuelto el futuro del DT. Mientras tanto, este viernes presentarán en FIFA los fundamentos para bajar su sanción.

¡Qué (buen) gesto! El 10 del Barcelona le dedicó su primer gol al Sevilla a los chicos que luchan contra el cáncer. Pero para la AFA, ojito…

Por: Demian Meltzer Dmeltzer@ole.com.ar.

El pasaje está fechado para el jueves 13: Claudio Tapia y Marcelo Tinelli partirán hacia Barcelona para reunirse con Lionel Messi. El objetivo: concordar con el capitán de la Selección la posibilidad de que viaje a Suiza a defenderse en cuerpo y alma de la sanción de cuatro partidos que le impuso la FIFA. "Vengan, los recibiré sin problemas", les hizo saber el 10, "pero no se les ocurra visitarme sin haber resuelto el futuro de Edgardo Bauza". El zurdo no quiere quedar pegado a la decisión. Si lo quieren echar, que lo defina la nueva AFA. Su posición obliga a la dirigencia a darle un corte definitivo a la continuidad del Patón antes de subirse al avión. Nada de consultar al principal referente, ya bastante castigado en las últimas horas como integrante de "un club de amigos" que cumplió un ciclo, aunque no sea su citación directa la que está en discusión. Igualmente, resta definir si Messi estará en la próxima doble fecha de Eliminatorias (Uruguay y Venezuela), a fines de agosto. Este viernes, vía fax, partirá hacia el Tribunal de Apelación en Zúrich un documento de 30 páginas, con las firmas del argentino Ariel Reck y el español Juan de Dios Crespo, los abogados especialistas en derecho deportivo que contrató la AFA para intentar reducir la sanción que recibió (aún debe tres fechas) por insultar al línea brasileño Emerson de Carvalho, contra Chile.

Olé accedió a algunos de los argumentos de la defensa. Se expone que los antecedentes de conducta del jugador son buenos; que se disculpó y mostró arrepentimiento; y que el insulto ("la concha de tu madre") se utiliza mucho por estas tierras para descargar una frustración y no porque estuviera dirigido hacia alguien en particular. Y la coartada desde lo reglamentario es mostrar que el castigo es excesivo. Que la sanción mínima de cuatro partidos, como marca el artículo 49º del Código Disciplinario, es aplicable a jugadores que vieron la roja por faltarle el respeto a una autoridad. Como pasó en estas Eliminatorias con los chilenos Gary Medel (insultó a Néstor Pitana, fecha 7, contra Paraguay) y Jorge Valdivia (agravió a Wilmer Roldán, ante Uruguay, fecha 4). Y, para ello, la FIFA consideró a Messi como expulsado, aunque ni siquiera fue informado por Sandro Ricci. Sin embargo, para los abogados el caso de Leo debería ser encuadrado dentro del artículo 57º: a quien a través de un insulto haya hecho una ofensa al honor del árbitro, cuyas penas, según el artículo 10º, son advertencia, reprensión, multa y devolución de premios. Y no especifica suspensión alguna. El fallo no saldría antes de mayo. Saben que el triunfo es difícil, tanto como que la sanción se pague en amistosos. Messi podría ir a una audiencia de pruebas en Zúrich a reafirmar en persona lo que ya expuso por escrito. Pero que la AFA no lo visite con otra intención.

