RUGBY / SUPER RUGBY Tiburón III

Los Sharks sudafricanos vencieron por tercera vez en dos temporadas de este torneo a Jaguares, cuyas imprecisiones y malas decisiones le impidieron quedarse con la sexta victoria en siete partidos.

0 0

Tiburón III

Los Jaguares perdieron con los Sharks (Twitter Jaguares).

Por: Sergio Stuart @sergiostuart

sstuart@ole.com.ar

Relacionadas

La tierra prometida A morder Al ritmo del dos por dos

Jaguares llegaba Durban tras una semana de descanso por fecha libre. Enfrentaba a Sharks, que el año pasado les había ganado en el Kings Park y también en Vélez. Los argentinos sumaban cinco victorias en seis partidos, una gran estadística. Mejor que los números era el juego. Sin embargo, perdieron (18-13) y jugaron mal. El sábado próximo los argentinos, también de visita, enfrentan a Bulls, equipo sudafricano que ganó uno y perdió cinco.

Notablemente resultó el desafío más físico que debió afrontar Jaguares. Sin embargo, a partir de su defensa fue tomándole la mano al partido. De hecho, tuvo posibilidades de irse adelante en el primer tiempo pero sus propios errores lo impidieron.

Sharks anotó el primer try porque Reinhach le arrancó la pelota de las manos a Matera y se fue corriendo solito al ingoal. Y el penal de Bosch llegó luego de una inconducta de Kremer, que fue a tacklear con el hombro al apertura rival, Radebe, que había ingresado de apuro por lesión de April, quien iba a salir de fullback titular. Los tantos nacionales habían llegado gracias al pie de Nico Sánchez, que si bien acertó dos penales, erró otros tantos.

Ambos equipos jugaron un rugby estratégico, de patadas, y en ese sentido Sharks contó con más precisión para ganar las pelotas aéreas. Sin demasiadas luces, con eso le alcanzaba al local para dominar posesión y territorio (65 a 35%). Porque los dos, además, habían sufrido la misma cantidad de pérdidas (diez). Pero el que había conseguido más el balón y lo había aprovechado más, naturalmente ganaba (8-6) la etapa. Por primera vez en la temporada, Jaguares no había anotado tries. En la última, tras un innecesario y mal despeje con el pie de Matera, Alemanno salvó el try de Bosch con un tackle francés.

Sharks salió más decidido, contundente y preciso en el ST. A pura potencia fue avanzando en el terreno y, ya a los 43', Esterthuizen apoyó bajo los palos. Jaguares contó con una buena chance, pero perdió el line (la hilera estuvo floja esta vez) propio a cinco metros del ingoal rival. Fue la única en los primeros 20 minutos. Con Jaguares sin la pelota, prácticamente defendiendo todo el tiempo, Sharks se fue al try y Sánchez -estaba golpeado desde el try sudafricano- tackleó sin pelota. El árbitro dio el penal y amonestó al tucumano, contabilizando la octava amarilla al equipo en siete partidos, la mayor cantidad de los 18 equipos. La defensa, luego, desactivó el peligro.

La reacción de Jaguares apareció con los centros, lo mejor que viene mostrando la franquicia. A una escapada de De la Fuente le siguió otra corrida de Orlando y el try de Creevy, que si bien no se pudo apreciar con claridad ni con el videoref, el árbitro interpretó que el capitán argentino había apoyado. Batu Ezcurra-con 14 vs. 15, pasó de wing a apertura- sumó la conversión y Sharks ganaba 15-13 a los 61'.

Sharks pudo liquidar pero, como antes Jaguares, perdió un line propio a pasitos del ingoal. Ya 15 vs. 15, Jaguares recuperó la pelota, iba al frente, pero chocaba, ciego, contra la defensa local. Kremer perdió una pelota, Senatore otra y a la siguiente cometió penal. Más ordenado y sin infracciones, Sharks bancaba. Pero no dominaba. Era un ida y vuelta sin brújula, sobre todo en Jaguares.

A los 77', Bosch metió el penal que no pudieron encontrar los argentinos y Sharks terminó ganando 18-13 un partido que pudo haber sido triunfo de Jaguares, pero sus malas decisiones e imprecisiones de lo impidieron. Así y todo, Jaguares está tercero en la zona Sudáfrica 2, cuando falta media primera fase, a tiro de playoff.

Temas

Jaguares

¿Qué te pareció la nota?

Comentarios

(Para comentar, tu cuenta debe estar activa)