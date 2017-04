NOTICIA

Publicado el 14.04.2017

The Mulholland Free Clinic Move D, Jonah Sharp y Juju & Jordash se juntaron en 2013 para improvisar juntos con diferentes instrumentos analógicos. Desde entonces se han vuelto a juntar en un par de ocasiones, la segunda de ellas tuvo lugar durante una fiesta llamada AWAY en el club berlinés About Blank en agosto de 2016.

Fue una improvisación en directo de más tres horas de duración en la que los cuatro dieron rienda suelta a sus talentos con las máquintas. El experimento fue tan exitoso que ahora han decidido recortar ese directo a 80 minutos y empaquetarlo en un álbum con el nombre de The Mulholland Free Clinic. El LP, de título homónimo, saldrá a la venta en mayo a través del sello de la fiesta AWAY Music. Será el primer álbum del sello tras cuatro EPs firmados por Joe Claussell, Mr. Ties, Move D y Discrete Circuit.

The Mulholland Free Clinic LP saldrá a la venta el 5 de mayo en tres vinilos y en digital.

Tracklist:

A Vital Signs

B Boneset

C Gone Camping

D Ebb & Flow

E The Dawgs Are Alright

F1 Dr. Leary

F2 Pillow Therapy Escucha Vital Signs:

Portada:



Más información:

