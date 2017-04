NOTICIA

Tercera edición de Ameba Parkfest en Barcelona La asociación musical AMEBA nació en 2014 con el objetivo de difundir las nuevas tendencias musicales y la cultura urbana. Para ello organizan eventos y jornadas que conjugan música, conferencias, talleres y actividades como es el caso del AMEBA Parkfest, que el próximo 20 de mayo celebrará su tercera edición.

Será en el Parque de la España Industrial donde se celebre esta nueva edición con más de doce horas de duración en una jornada repleta de actividades al aire libre como exhibiciones de arte urbano, streetball, workshops, actividades infantiles y, sobre todo, mucha música.

Entre los artistas que participarán están algunos conocidos por los habituales de nuestra web como es el caso de Awwz, del uruguayo Fernando Lagreca (que presentará en directo sus nuevas producciones) o el veterano Zero, uno de los djs con más solera de la Ciudad Condal.

Otras actuaciones confirmadas para esta tercera edición son las eclécticas sesiones de Sonido Tupinamba, inspiradas en las raíces selváticas de África y Latinoamérica, aunque siempre influenciadas por el disco, el funk y el boogie; ODD!, representados por Sergi Delgado y Rubén González aka Ruzztic; el veterano Professor Angel Sound; Quadra 650; Just A Live que conjugan el beatmaking en vivo con la MPC, y el directo de Galera, ex-miembro del trío de Rubí M.A.D.

Además de música en AMEBA Fest se podrá disfrutar de otras actividades para adultos como el Yoga con electrónica (Malwina Ostrowska del colectivo NowHere impartirá una clase de la modalidad vinyasa con un set de Dj Soundtrack), un trepidante torneo de streetball, una exhibición de graffiti, un taller de estampación o una jam de música, entre otros. Los más pequeños podrán disfrutar de talleres como el de graffiti con aerosoles no tóxicos ‘waterbased’, el de construcción de un reproductor de vinilos DIY, el de ‘scratch’ para los futuros breakbeaters, el de marionetas y el rincón de juegos para menores de 4 años. +INFO Sábado, 20.05.2017 AMEBA PARKFEST 2017

AWWZ + FERNANDO LAGRECA (LIVE) + GALERA (LIVE) + JUST ALIVE (MPC LIVE + MCS) + ODD!: RUZZTIC & SERGI DELGADO + PROFESSOR ANGEL SOUND + QUADRA 650 + SONIDO TUPINAMBA + DJ ZERO@ Parque de la España Industrial (Barcelona)

