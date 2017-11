Tensión por la detención de un senador ruso en Niza

Suleiman Kerimov, senador ruso detenido en el aeropuertos de NizaSuleiman Kerimov, de 51 años, uno de los hombre más ricos del mundo, se encuentra detenido desde el lunes en una comisaría de Niza presuntamente por una investigación sobre fraude fiscal y lavado de dinero, situación que fue definida por Rusia como "una provocación". La ola de repudio atravesó prácticamente todos los estamentos del gobierno ruso, al punto que la presidenta del Senado, Valentina Matvienko, aseguró que "la detención de Kerimov es un caso sin precedentes" y exigió su inmediata liberación.

"El Ministerio de Exteriores ruso en Moscú, y también en París en paralelo, ha comenzado las gestiones correspondientes, y en ese sentido aquí (en Rusia) se ha convocado al encargado de negocios de Francia", informó el senador Konstantin Kosachev, presidente de un comité parlamentario.

Dmitri Peskov, vocero del Kremlin"Kerimov es un alto cargo de Rusia y como tal tiene inmunidad y no puede ser retenido en territorio extranjero" sentenció la nota formal de protesta elevada por la Cancillería rusa, citada por la agencia de noticias EFE. "El estatus de senador de Suleiman Kerimov y el hecho de que sea ciudadano ruso garantiza que nosotros, por supuesto, haremos el máximo de esfuerzos para defender sus intereses legales", dijo este miércoles el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov.

Oligarch down! French police have arrested Russian billionaire Suleiman Kerimov in Nice and held him for 24 hours, but it’s not clear why https://t.co/YjEz05ucHi

— max seddon (@maxseddon) 21 de noviembre de 2017