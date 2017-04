Inicio

LANUS "Tenemos la necesidad de ganar"

Jorge Almirón aceptó que el partido ante Zulia es clave para las esperanzas de Lanús en la Copa Libertadores. También opinó sobre la Selección y le tiró flores a Jorge Sampaoli: "Me gustan, me abrió las puertas de un entrenamiento cuando estaba en Chile y aprendí mucho".

"Tenemos la necesidad de ganar"

Jorge Almirón.

Lanús apuesta todo a la Copa Libertadores. Jorge Almirón sabe que el Granate está lejos en el campeonato y por eso pondrá lo mejor en el certamen internacional, este martes a las 21 ante Zulia. Si gana de local se acomoda en el grupo siete de la Copa Libertadores. "Tenemos la necesidad de ganar. No aprovechamos los buenos momentos que tenemos, pero el estado de ánimo del plantel está muy bien", tiró el DT en relación a las últimas actuaciones de sus dirigidos. Y por eso fue tajante con el partido copero: "Contra Zulia va a ser un partido difícil porque es una final".

A su vez, el ex técnico de Independiente opinó sobre la situación de Germán Denis y José Sand, ya que podrían jugar juntos desde el arranque. "Está la chance que Denis y Sand sean titulares frente a Zulia", soltó Almirón, que también aclaró la situación de Hernán Toledo, ex jugador de Vélez. "Toledo está mucho mejor. Tuvo pocos minutos en Italia y eso es muy duro para un jugador, pero en cualquier momento va a poder jugar de titular". Por otro lado, para el Grana es una cuenta pendiente poder ganar la Copa Libertadores y el entrenador no tardó en contarlo en el programa radial ¿Cómo te va?. "La Copa Libertadores para nosotros es muy importante", admitió.

Por otra parte, no esquivó el tema de la Selección con la elección del DT, en la que él mismo fue nombrado para reemplazar a Edgardo Bauza. "Me sentí incómodo cuando me nombraron para la Selección Argentina porque no hay nada sólido". Y también le tiró un guiño a Sampaoli, que sería el sustituto del Patón: "Me gusta Sampaoli para la Selección". Y cerró: "Sampaoli me abrió las puertas de un entrenamiento cuando estaba en Chile y aprendí mucho".

¿El probable equipo para enfrentar a los venezolanos? Andrada; José Luis Gómez, Marcelo Herrera, Braghieri y Maxi Velázquez; Román Martínez, Iván Marcone, Matías Rojas (o Germán Denis); Alejandro Silva, Sand y Lautaro Acosta.

