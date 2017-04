NOTICIA

Publicado el 14.04.2017

Technicolour recibe a UMFANG Technicolour, sello afiliado a Ninja Tune, ha anunciado el lanzamiento del primer álbum de UMFANG, seudónimo con el que graba la neoyorquina Emma Olson.

Titulado Symbolic Use Of Light, este primer largo de la artista llega tras sus publicaciones en sellos como videogamemusic, 1080p, Phinery y Allergy Season. Son nueve temas en los que la artista muestra su sonido analógico grabado en directo con un equipamiento reducido (usa un par de Boss DR 202 además de un x0xb0x y un sintetizador Korg Volca FM). Reconoce que ha habido algo de post-producción tras las tomas en directo, pero sólo en el caso de unas rápidas correcciones.

A la norteamericana no le gusta intelectualizar su música, ella simplemente describe su proceso de grabación en directo estar enraizado con la catarsis y la improvisación. "Quiero que la gente sepa que es accesible, que el proceso ha sido autodidacta y que cualquiera puede aprender", comenta la artista en la nota de prensa. "Mi proceso realmente es sentarse y ver que pasa, se convierte en una cápsula de tiempo sobre lo que salga de ese periodo de tiempo concreto", remacha.

A pesar de que su producción aún no ha sido demasiado prolífica, UMFANG ya se ha hecho un nombre en la escena gracias a ser una de las fundadoras del respetado sello de Brooklyn Discwoman y por ser residente de las sesiones Technofeminisim que se celebran mensualmente en el Bossa Nova Civic Club del barrio neoyorquino.

Symbolic Use Of Light saldrá a la venta el próximo 16 de junio en vinilo, CD y digital. Reserva ya tu copia aquí. Escucha Weight:

Portada:



Más información:

UMFANG: Facebook

Technicolour: Web Oficial

Comparte:

Síguenos en Feedly:

Comentarios

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

PARA VER EL RESTO DE NOTICIAS DEL DÍA PINCHA AQUÍ