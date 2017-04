Tale Of Us ya tienen acompañantes para su primera fiesta en Privilege...

Publicado el 27.04.2017

Tale Of Us ya tienen acompañantes para su primera fiesta en Privilege Ibiza A principios de mes conocíamos el listado de artistas que acompañarán a los italianos Tale Of Us en la segunda temporada de sus fiestas Afterlife en Ibiza y que, como ya sabrás, este próximo verano ocuparán la noche de los jueves en Privilege. Las fiestas comenzarán la noche del 29 de junio y finalizarán el 28 de septiembre con actuaciones de gente como Nina Kraviz, Maceo Plex, Mano Le Tough, Dixon, Jamie Jones, KiNK o Daniel Avery.

Hoy se ha desvelado el cartel completo de la primera de las fiestas y como puedes comprobar más abajo está compuesto por Âme (en formato dj), Patrice Bäumel, Antigone y Amandra (live).

Lo que más nos ha llamado la atención es que en el cartel se mencionan las dos salas con dos nombres que no son los habituales en la salas del complejo de Privilege. La sala principal del evento será la 'Terrace' y la segunda sala será la 'Chamber', pero no sabemos exactamente a qué salas se refieren en concreto.

