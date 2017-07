19/07/2017 – 14:41

Descargo brutal

Susana Giménez se enojó con su producción: “Me hicieron quedar como boluda”

Tras el escándalo que involucró a Antonio Gasalla y Fátima Florez en su programa, la diva dio su parecer, y despotricó contra la producción.

El duelo de egos que estalló en el programa de Susana Giménez, y que involucra a Antonio Gasalla y a Fátima Florez, tuvo un nuevo capítulo. Pero ahora con un condimento extra, ya que quien habló, fue la diva.

En ese sentido, y en un entrevista con Gente, Susana reconoció que se enojó con su producción. “Sí, claro, un poco me enojé. ¡Porque soy demasiado perfeccionista para quedar como boluda! Me pusieron mal unos carteles: que me despida de los invitados (Carla Peterson y Martín Lousteau), que se queden, que me levante… En fin, cosas del vivo”.

“Y la verdad es que jamás me molesté con Antonio. El quiere ser el único humorista en el sketch de la empleada, que es su creación, ¡pero fue él quien sugirió traer a Fátima! No sé. Trataremos de que ella tenga su segmento propio. ¡Pero no sigamos sumando, porque si tengo que actuar con cada uno, me hacen trabajar el triple!“, sentenció Su.

