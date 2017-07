Sue Bird, la estrella del básquet de Estados Unidos que contó que es gay y que está en pareja con una futbolista

La basquetbolista estadounidense Sue Bird, una de las más destacadas de los últimos años, anunció públicamente que es gay y que está en pareja con la futbolista norteamericana Megan Rapinoe.

"Yo soy gay, Megan es mi novia … Estos no son secretos para las personas que me conocen", dijo Bird en una entrevista con Mechelle Voepel de ESPNW. "No siento que no disfrute mi vida, creo que la gente tiene esta suposición de que si no estás hablando de eso debes estar ocultándolo, como si fuera un secreto. Nunca fue así para mí", agregó Bird.

🏅🏅🏅🏅 Una publicación compartida de Sue Bird (@sbird10) el 20 de Ago de 2016 a la(s) 4:49 PDT

Bird, de 36 años, es una de las figuras de la WNBA y se desempeña en Seattle Storms. Fue cuatro veces campeona olímpica con la selección de Estados Unidos y disputó diez veces el Juego de las Estrellas. Su pareja, Megan Rapinoe, de 32, es jugadora de la selección norteamericana de fútbol y fue campeona mundial en 2015 y olímpica en 2012.

Bird relató en la entrevista que se reconoció homosexual en su época universitaria. Por qué lo hizo público ahora: "Sucede cuando sucede y cuando uno se siente bien. Algunas personas creen que debería haberlo hecho antes, pero no era lo correcto para mí".

In the house that @kristenledlow & @realgranthill built! Thanks for having us @nbatv ✊🏼😊: 📸 cred: @bre_stewart30 Una publicación compartida de Sue Bird (@sbird10) el 21 de Sep de 2016 a la(s) 10:52 PDT

LEA MÁS:

Estas son las 15 camisetas más lindas del mundo, según un diario británico

Boris Becker perdió la casa de su madre de 81 años tras ser declarado en bancarrota

Una guardiacárcel sorprendió a OJ Simpson en un momento íntimo

Se filtró un video íntimo de la sensual hija de Romario

Leer mas

¿Qué opinas de esta nota?

comentarios | Deja tu opinión acá abajo