Submarino ARA San Juan: La explosión liquidó la esperanza de todos en casa

La realidad trituró las esperanzas de las familias de los 44 tripulantes del ARA San Juan. El sueño de la vuelta a casa se rompió. La larga vigilia de mujeres, madres e hijos sin embargo no ha terminado. Acaso se transforme en otra cosa y no termine nunca. Si fuera necesario buscarle alguna forma, alguna fisonomía a la tragedia se la encontró aquí, en Mar del Plata. Una ciudad que inesperadamente dejó ayer de ser Feliz.

“Estamos destrozados” dijeron ayer los hermanos de Mario Toconás, el marino de Sierra Grande,

El temor que se había insinuado en los últimos días se vio con toda crudeza ayer, poco antes del mediodía. Ocurrió después de que la Armada informó oficialmente en Buenos Aires que un episodio detectado por sensores de una agencia atómica internacional el miércoles 15 en aguas del Atlántico sur se corresponde con la presumible explosión del submarino argentino. Aquello que un mapeo de los Estados Unidos dado a conocer un día antes por los mismos voceros de la Armada como una “anomalía hidroacústica”. Un tecnicismo insoportable.

La nave explotó. Ese fue el mensaje que recibieron en Mar del Plata las 44 familias del ARA San Juan en el reservado ámbito del casino de oficiales de la base naval. Para todos ellos fue el derrumbe.

La muerte es un lugar solitario, pero difícilmente pueda ser más desamparado que en el fondo del mar. Esa idea absurda, aterradora, que nos obliga a espantarla, convive desde ayer con los familiares de los marinos.

Las horas que siguieron aquí al informe de la Armada fueron desgarradoras. Dos autos desvencijados abandonaron la base a toda la velocidad que pudieron. “Mataron a mi hermano! Son todos unos hijos de puta!”, gritó el hombre que manejaba uno de ellos a los micrófonos de la TV. Huyo de un lugar que para el ya está maldito.

Dos ambulancias entraron a toda velocidad y la policía militar reforzó el portón de acceso a la base. Una linea de infantes de marina fue apostada en el primer retén.

Rostros desfigurados de los familiares siguieron desfilando ocultos, hundidos en los asientos de otros autos, también viejos. Una mujer encaró el largo sendero que conduce desde el casino a la posición de la prensa: María Itatí Leguizamón, la esposa del sonarista Germán Suárez. Había sido un día antes la voz más escéptica entre los familiares sobre el destino de los tripulantes del San Juan.

“Son unos perversos, unos hijos de puta que nos tuvieron acá una semana. Todo esto lo supieron antes. ¿Quién es el estúpido que se va a creer que se enteraron ahora?”, dijo la mujer. Itatí está desgarrada pero conserva una lucidez asombrosa. Su dolor acaba de estallar y es una lección de dignidad.

Itatí fue una cronista impensada de un cuadro trágico. Contó que muchos familiares se descompusieron durante la lectura del informe. Hubo gente que perdió el control y atacó al informante como el que mata al mensajero. Ella misma fue agredida. El informe quedó sin terminar.

La mujer da finalmente un dato desconocido hasta entonces: el submarino se habría hundido ese miércoles trágico a 3000 m de profundidad, según ella misma escucho. No hay buque que resista ese registro.

Malvina estaba convencida el martes de que su hermano Celso Vallejos iba a volver. Ayer fue una mujer sin ningún consuelo. Rogó por un minuto de intimidad abrazada al afiche que colgó días atrás en el acceso a la base con fotos de Celso. El padre de ambos, también militar, luchó en Malvinas.

Los familiares no quieren seguir aquí. Para ellos la espera terminó. También la esperanza. “Yo no vengo más aquí. No quiero que me mientan más. Me vuelvo a Punta Alta, donde están mis nietos con su dolor”, dice María Rosa la mamá de Santiago Villarreal. Y deja un ultimo mensaje: “Al jefe de la Armada le digo que si no está en condiciones de estar a cargo, que se vaya. Y al presidente Macri, que ponga orden. Porque me voy con mucho dolor de aquí”.

La frase de María Rosa dice que en algún sentido, esto recién comienza.

El Gobierno nacional y el vocero de la Armada salieron a responder y descartaron anoche un supuesto recorte de fondos para las Fuerzas Armadas.



