Subió sensual selfie y todos se horrorizaron al ver lo que había en la ventana

La protagonista de esta historia viral subió la foto a su cuenta de Twitter y escribió: "Escuché que empezó la temporada de vestidos de verano". Y los comentarios negativos no se hicieron esperar, ¿pero qué es lo que realmente pasó?

Nota Relacionada: Un cordobés se sacó una selfie y asegura que apareció un fantasma Selfie Sus seguidores quedaron completamente espantados al ver lo que había detrás de ella. "¿Cómo rayos no se dio cuenta antes de subir la foto? ¿En qué estaba pensando?"



En la foto se puede ver tanta ropa tirada y acumulada que ni su linda figura pudo detener a la avalancha de críticas que se le venía de Twitter. Uno dijo "Las chicas que piensan que sus cuerpos nos van a distraer de su cuarto sucio".

Embed

Heard it was sundress season pic.twitter.com/TXbXrtLFKe

Pero hubo otros que quisieron ayudarla. Incluso uno de ellos le dieron algunos trucos para sacar selfies en la habitación cuando el desorden es el que manda.

Embed

Embed

Embed

@_shelbizzle after she cashes in on her Internet Tsunami of Fame pic.twitter.com/FkYpE5jaGa

— Reverend Chicagodom (@RevChicagodom) 22 de abril de 2017