Su salud, la razón según los dirigentes más cercanos

Coletazos de la renuncia de Tinelli a sus cargos en la AFA

Cercanos en el trabajo diario y también en el afecto, el presidente de Belgrano y hasta hace semanas titular de la Comisión Normalizadora de la AFA, Armando Pérez, y Matías Lammens, presidente de San Lorenzo, echaron algo de luz sobre el motivo de salud que adujo Marcelo Tinelli para renunciar a sus responsabilidades en AFA.

Pérez dijo conocer el problema de salud de Tinelli. "Marcelo tuvo un pico de estrés importante…presión..un problema de salud, que yo lo sé. No está diciendo otra cosas y habrá considerado que lo puede molestar mucho más y afectar mucho más", fue la respuesta textual de Pérez.

Lammens, por su parte, expresó que el empresario televisivo renunció a sus cargos en AFA por sentirse "agobiado por la situación del fútbol argentino".

A su vez, en relación a la licencia de 18 meses que Tinelli se pidió como vicepresidente del Ciclón, Lammens indicó que no lo "sorprendió" ya que era algo que venían "hablando" y que se apresuró por "algunos episodios de salud".

"No me sorprendió porque lo veníamos hablando en los últimos días y tuvo algunos episodios de salud. Cuando hay situaciones que tienen que ver con cómo se siente uno, es necesario parar la pelota y restablecer prioridades", remarcó.

El alejamiento del fútbol de Tinelli suma también

una licencia de 18 meses como vice de San Lorenzo

"Su licencia en el club tiene que ver más con una cuestión simbólica, va a seguir vinculado a San Lorenzo", agregó en referencia al año y medio de licencia que pidió en el club.

"Tinelli se sintió agobiado por la situación del fútbol argentino y por toda la situación con (Edgado) Bauza. La verdad, no me hubiese gustado estar en sus zapatos porque con el Patón tenemos un cariño personal y todo esto puede generar, me imagino, un estrés agudo", explicó Lammens.

Las renuncias de Tinelli alcanzaron a su cargo de secretario de Selecciones Nacionales (por ello participó junto al presidente de AFA, Claudio Tapia, de la rescisión del contrato de Bauza como entrenador del seleccionado argentino), y a su rol de coordinador de la futura Súper Liga.