La diputada Margarita Stolbizer recusó y pidió apartar al camarista Eduardo Freiler por supuesta pérdida de imparcialidad para resolver las apelaciones al procesamiento de la ex presidenta Crisinta Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y los demás acusados en la causa denominada "Los Sauces".

En la presentación, Stolbizer (que es "amicus curiae", es decir, "amiga del tribunal" en el caso por lo que su abogada tiene acceso a la causa) aludió a una supuesta "violación de las garantías de juez imparcial" del camarista Freiler.

Freiler integra la sala I de la Cámara Federal porteña, que tiene a su cargo decidir si confirma o no los procesamientos dictados por el juez federal Claudio Bonadio. En esa investigación, el juez acusó a la ex presidenta de "presunta jefa de una asociación ilícita creada para lucrar con la obra pública en su gobierno".

Stolbizer señaló que, en un programa radial, Freiler "manifestó que se presiona a la Justicia para meter presa a Cristina Kirchner durante la campaña". "Señaló que muchos jueces han cedido ante las presiones para avanzar contra la ex presidenta, en clara alusión al juez Claudio Bonadio en el manejo de las causas que involucran a la anterior jefa de Estado. Al escuchar la entrevista no queda más que concluir que la opinión del magistrado es favorable a los intereses de la ex presidenta", dice.

Stolbizer pidió que saquen a Freiler de la causa "Los Sauces" por falta de "imparcialidad"

