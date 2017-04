Stolbizer cuestionó la estrategia de polarización del oficialismo

Elecciones legislativas

politica@diariobae.com

La diputada nacional Margarita Stolbizer cuestionó ayer al gobierno nacional por decidir polarizar el debate de cara a las elecciones legislativas con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y afirmó que los "chorros y los irracionales" no pueden formar parte de una alternativa electoral.

La dirigente bonaerense, entre otras cosas, cuestionó la decisión de avanzar hacìa una "polarización" entre Cambiemos y el kirchnerismo: "Lo que hace, irresponsablemente (el gobierno), es dejar plantada la posi bilidad de volver al pasado".

"Se ha instalado una estrategia del miedo a partir de una polarización, utilizada por conveniencia por el gobierno, que es decidir pelearse con Cristina e ignorar al resto, porque esto le da buenos resultados electorales", advirtió la legisladora. En obvia refencia a la ex mandataria y a ex funcionarios de su gobierno con problemas en la justicia, Stolbizer deslizó que "los chorros y los irracionales no pueden formar parte de una opción electoral".