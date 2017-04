FUERA DE JUEGO "Soy mejor tuitero que futbolista”

Hugo Lamadrid, aquel volante de los 80 con look rockero, hoy la rompe en las redes: “Me dicen crack, genio, ¡cosa que en la cancha nunca!”. La vergüenza de sus hijos, su “amor” por Mónica Ayos y otra de sus locuras: el stand up.

"Soy mejor tuitero que futbolista”

Lamadrid habló con Olé.

"Sí, hay humedad porque me duele el tobillo”. Hugo Lamadrid, aquel volante de Racing de los 80, comienza a recorrer su vida desde las inclemencias del clima que le resienten el cuerpo. A los 23 años, a días de jugar la Libertadores y con una oferta de tres millones de dólares del Atlético Madrid, el hueso le hizo crack, pero no logró cortar sus sueños: jugó con dolor casi todo lo que siguió de su carrera, hasta los 33, cuando largó.

Luego fue panadero, vendedor de seguros para el HSBC y estandarte en las marchas de la Academia contra el Gerenciamiento. A sus 51 años, este grandote con pasado rústico y pinta de Mick Jagger porteño empezó a hacerse lugar en los medios gracias a la trascendencia que logró en las redes sociales. Como por ejemplo con aquel tuit que decía: “Volvería al fútbol sólo para romperle las dos piernas a Icardi”.

-¿Cuándo te diste cuenta de lo que generás en Twitter y cuánto hay de personaje?

-La cuenta la tengo hace cuatro años pero hace dos creció en serio con los videítos. Encontré esa veta del antihéroe (NdeR: el personaje de su cuenta), pero todo es real. Lógicamente tiene una vuelta, pero mi jermu es mi jermu, mis hijos lo mismo, mi suegra existe, mi viejo está muerto y mi vieja está en un geriátrico en silla de ruedas. Me permito jugar con mi vida.

-¿Y cuánto hay de antihéroe en tu vida?

-Bastante… Yo puse la panadería en 2001, tres meses antes de que el país vuele a la mierda, un visionario, mirá si no va a haber algo de antihéroe en mi vida real, je.

-¿Será por eso que le llegás tanto a la gente?

-Puede ser. La gente tiene esa fantasía de que los que jugamos al fútbol somos todos millonarios y no es así. Ahora es otra cosa. Cuando yo jugaba, los cuatro o cinco más grandes del plantel ganaban guita; el resto, no. A mí después me tocó jugar en el Nacional B y me cansé de generar deuda, entonces me pasa que me ven en el colectivo o en el tren y les resulta raro, pero a la vez me emparenta con un tipo común. Ahora están los que te dicen que sos un tuitstar y me parece una boludez. Puede que sea un tipo conocido, pero me pasa lo mismo que al resto: tengo que ir al banco, pagar la luz y me cago mojando cuando llueve…

-¿Y tu familia qué dice?

-Mi mujer ahora entendió cómo es este juego, pero en su momento me trajo algunas caras de orto y varios días sin hablar también. Es lógico, si estoy durante días hinchando las bolas con Mónica Ayos… Pero ahora ya está, se dio cuenta de que esto abrió un montón de puertas. Y de paso aclaro que a Mónica no la conozco, sólo por Twitter, je. Y mis hijos (Axel 21, Melany, 19 y Morena 7) no me dan bola salvo la más chiquita. Es más, creo que a los dos más grandes les doy un poco de vergüenza, je.

-Más que volante, sos un polifuncional: ¡también hacés stand up!

-(Sonríe) Sí, me gusta y cuando me llaman voy, pero no tengo algo fijo. No quiero producir porque es un quilombo, veo a los pibes que hacen 300 cosas a la vez… Sí hace poco me junté con Pedro Saborido (NdeR: guionista de Diego Capusotto), que es un monstruo, y lo que me gustaría hacer más adelante es un unipersonal. Ahí sí hablaría de fútbol, porque en el stand up no lo hago. Tengo algunas cosas escritas incluso, pero eso será en el futuro…

-Futbolista, DT (dirigió a Douglas Haig), panadero, vendedor de seguros, standapero, tuitero… ¿En qué sos mejor?

-Como tuitero soy mejor que lo que fui como futbolista, ¡sin dudas! Ahí me escriben pibes que no me vieron jugar y me dicen “crack”, “genio”, cosas que en la cancha nunca me dijeron, je.

-Estás en Jogo Bonito y el lunes arrancaste tu propio programa de radio. ¿Es tu desembarco total en los medios?

-Encontré un lugar que me gusta. Jogo Bonito (FM Late 93.1, de lunes a viernes de 15 a 17) es mi primer laburo formal en un medio; me habían invitado muchas veces a programas pero ahí soy parte todos los días. A eso ahora le sumé mi programa: Fly Bondi (lunes, a las 19, por onradio.com.ar) porque es el primer programa low cost de la Argentina, je. Soy el conductor y lo hago con dos periodistas amigos, Gustavo Antonopolos e Iván Wyszynskyj. Ojo, la idea es que no se hable sólo de fútbol: quiero que también haya música, temas del espectáculo y la farándula, tenemos algunas secciones como marketing deportivo y automovilismo. Y, además, tengo grabadas entrevistas (bah, charlas, porque no soy periodista) con Víctor Hugo, Flor Zaccanti, Diego Latorre, Matías Martin, Cabito…

-Remarcás mucho que no sos periodista…

-Es que no lo soy. Y por eso trato de aprender: en la radio me fijo cómo conducen y cómo manejan los tiempos. Un periodista puede analizar mejor algunas cosas,mientras que yo cuento con el plus de haber jugado. Hay cosas, caras, gestos, detalles finitos que, si nunca te cagaste o te agrandaste en una cancha, no los vas a poder saber en la puta vida. Yo creo que la clave está en no decir nada cuando no hay nada para decir, porque ahí es cuando hablás pelotudeces.

