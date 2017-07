¡Sorpresa! El Chato Prada bailará la “salsa de a tres” junto a Consuelo, la participante “no famosa” del “Bailando 2017”

Antes de iniciar su participación en el ritmo Una que sepamos todos, Consuelo Peppino (65) mandó al frente nada menos que al Chato Prada (50) y Marcelo Tinelli lo obligó a asumir un compromiso inédito para el Bailando 2017

"El Chato es divino, pero vos no lo dejaste bailar", le reclamó la participante "no famosa" a un sorprendido Tinelli. "¿Usted dijo que yo no lo había dejado? Quiero decir que está autorizado", retrucó el conductor.

"Esta es la vieja historia de 'noooo, Marcelo no me deja'. Ahora por esto que acaba de hacer, no solo está autorizado, sino que usted Chato baila la salsa de a tres con Consuelo", disparó.

Pero la cuestión no terminó ahí, porque al estar ya confirmado Nito Artaza (57) como el tercero para la Salsa, Marcelo propuso que ese ritmo tenga cuatro integrantes: Consuelo, Agustín, Nito y El Chato.

A continuación, María Consuelo Peppino y Agustín Reyero interpretaron La fiesta, del Puma Rodríguez. En su segunda actuación en el Bailando, la participante "no famosa" logró 22 puntos.

Ángel De Brito (voto secreto) encabezó la ronda de devoluciones: "Sos un muy buen personaje, Consuelo. Aunque en el baile te vi un poco desconcentrada. No fue tan bueno como la otra vez".

Pampita (8) levantó el pulgar: "Me encanta verlos, vi cosas muy buenas. Lástima que se perdieron en un enlace".

Moria (8) elogió a Consuelo: "Sos apabullante y arrasás. Tuviste fallas muy notorias, pero es extraordinaria tu actitud". Y Polino (6) destacó: "Me gusta cómo movés tus manos, es genial. Laburen que van por buen camino".

