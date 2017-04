NOTICIA

Publicado el 25.04.2017

Sónar 2017 completa su cartel Sónar ha anunciado hoy el cierre de su cartel con la incorporación de diez nuevos artistas.

La confirmación más destada es la de los legendarios Masters At Work (Louie Vega y Kenny Dope González) que se encargarán de la música en el escenario SónarCar la noche del viernes con un set de 6 horas.

Además de los norteamericanos hoy también ha sido confirmado otro veterano del house americano como Derrick Carter. El nuevo escenario de Sónar de Día, SonarXS, pensado para los sonidos más radicales y las últimas corrientes electrónicas, completa su programa con artistas tan dispares como Yves Tumor (soul y hip hop avanzado y oscuro), Sturla Atlas (vocalista de trap, R&B y soul islandés), Kablam (nuevo grime y collage sonoro), Toxe (dance experimental desde Suecia) y Juan Ingaramo (pop y soul electrónico minimalista desde Argentina). Por último, SonarVillage recibirá al dúo Zutzut & Imaabs, representantes del vibrante sello y colectivo de beats futuristas N.A.A.F.I., con sede en México DF.

También se incorpora al festival Dopplereffekt + Antivj + Scientists + Artist-coders – Entropy, proyecto transdisciplinar que une a científicos, músicos, artistas digitales y programadores creativos. Se puede definir como una conferencia científica impartida por la Dra. Dida Markovic (astrónoma y cosmóloga) acompañada por la música en directo del prestigioso dúo electrónico Dopplereffekt y visualizaciones de datos astronómicos diseñadas por el grupo de artistas digitales Antivj.

SÓNAR 2017

Aethereal Arthropod + Aitor Etxebarria + AJ Tracey + Amnesia Scanner + Anderson .Paak & The Free Nationals + Andy Stott + Anímic + Arca (live) & Jesse Kanda (AV) + Avalon Emerson & Courtesy + Bad Gyal + Bawrut + Beautiful Swimmers + Bejo + Benji B + BFlecha + Boris Chimp 504 + BSN Posse + C. Tangana + Carl Craig presents Versus Synthesizer Ensemble + Cashmere Cat + Cerrone + Ches + Christian Tiger School + Clams Casino + Clara 3000 + Clark + Connectome + Conor Thomas + Craig Richards + Crystal / Sparrows + Damian Lazarus + Daniel Brandt & Eternal Something + Daphni & Hunee + David Lang: "Death Speaks" performed by Stargaze + De La Soul + Deena Abdelwahed + Dellafuente y Maka + Denis Sulta + Derrick Carter + Diego Armando + DJ Bus Replacements Service + DJ Florentino + Dj Shadow + Dubfire + D△WN + Earl Sweatshirt + Elysia Crampton + Entropy + Eric Prydz + Etyen + Evian Christ + Fat Freddy's Drop + Fira Fem + Floorplan Live (Robert Hood & Lyric Hood) + Forest Swords + Fran Lenaers + Fuego Squad: DJ2D2 & Will Blake + GAIKA + Ghostly Enemies + Giggs + Heidi + Huma + HVOB + Jacques + Jacques Greene + Jlin + Joe Goddard (live) + Jon Hopkins (DJ) + Juan Ingaramo + Juana Molina + Judah + Julián Mayorga + Justice + Kablam + Keys N Krates + Kiddy Smile + Kinder Malo & Pimp Flaco + Lamusa + LANOCHE + LCC + Lena Willikens + Little Dragon + Lunice + Marcel Dettmann & Dr. Rubinstein + Marco Carola + Marie Davidson presents "Bullshit Treshold" + Mario Nieto + Masters At Work (6h set) + Matmos + MIIIN + Moderat + Nadia Rose + Nick Hook + Nico Muhly + Nicolas Jaar + Nina Kraviz + Nonotak + Nosaj Thing + Daito Manabe + Oblique & Carlos Bayona + Optimo + Overmono + Pan Daijing + Pauk + Playback Maracas + Princess Nokia + Prins Thomas + RayRay + River Tiber + Roosevelt + RP Boo + Rumore + Sandro Jeeawock + Seth Troxler & Tiga (6h set) + Sofie Winterson + Sohn + Soulection presents Joe Kay + Jarreau Vandal + Soulwax + Star Eyes b2b Jubilee + Stööki Sound + Sturla Atlas + Suicideyear + Suzanne Ciani + t q d (royal t, dj q & flava d) + Tarik Barri ft. Lea Fabrikant + Telmo Trenor + The Black Madonna + Thundercat + Tommy Cash + Total Freedom + Toxe + Tutu + Valgeir Sigurðsson + Veronica Vasicka + Vitalic – ODC live + Ylia + Yung Beef + Yves Tumor + Zutzut & Imaabs

Si quieres comprar tu entrada o abono lo puedes hacer aquí. Cartel Sónar 2017:



Más información:

Sónar: Web Oficial

