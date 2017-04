Inicio

Equipos

Independiente

INDEPENDIENTE "Sólo faltaba que la pelota entre"

Martín Campaña se mostró muy contento por la goleada ante Patronato y sabe que todos los goles hechos el domingo en Paraná, no fueron casualidad. Además, aseguró que al Rojo no le juega en contra disputar los partidos en el Libertadores de América. El sábado, en casa ante Rafaela.

0 0

"Sólo faltaba que la pelota entre"

Campaña aseguró que al equipo no les juega en contra ser locales. (Foto: Captura TyC Sports).

Relacionadas

"No sé por quién voy a hinchar" Fue una fiesta del Diablo "Si había un penal, no lo pateaba"

El 5-0 conseguido en su visita a Paraná llevó tranquilidad a Avellaneda. Todas las chances que Independiente había desperdiciado en las anteriores tres presentaciones, donde sólo había marcado un gol, entraron en el arco de Bértoli. El Rojo goleó, gustó y se lució ante un Patronato desconocido, que quedó apichonado en su propio estadio, en el cual se hace muy fuerte, ante el equipo de Holan. "Más que nada sentimos tranquilidad de ganar. El equipo lo merecía e hicimos mérito para eso, sólo faltaba que la pelota entre. Costó pero llegó y ahora no hay que bajar los brazos para seguir por este camino", afirmó Martín Campaña, contento por lo que significó la victoria desde el otro arco.

Además, el charrúa también rescató el nivel defensivo que están manteniendo: "Es mérito del equipo que nos lleguen poco. Por suerte las pocas veces que me exigieron lo he hecho de buena manera. Al mantener el cero sabemos que podemos ganar el partido. El equipo trabaja muy bien tanto defensiva como ofensivamente".

Los primeros tres partidos del semestre fueron en el Libertadores de América y el Rojo no había podido ganar. Es más, hasta se escucharon silbidos al finalizar el partido ante Alianza Lima. Pero, para el arquero ex Defensor Sporting, "no nos juega en contra jugar con nuestros hinchas. Fuimos muy superiores a nuestros rivales, lamentablemente la pelota no ha entrado". Con respecto a su presente, el uruguayo no pudo ocultar su alegría por ser el segundo capitán del plantel: "Estoy muy contento y es una responsabilidad muy linda. Tagliafico lo hace muy bien y lo apoyo en lo que necesite".

Tanta es la alegría que se vive en el plantel por la primer victoria del semestre, que Campaña se animó hasta a bromear al Torito Rodríguez, quien la clavó al ángulo desde afuera del área para el quinto gol del domingo pasado: "Seguramente la luvia es por el golazo del Torito. Estamos contentos por él, demuestra su calidad, pero sabemos que la embocó sin querer, ja".

Temas

Martín Campaña

¿Qué te pareció la nota?

Comentarios

(Para comentar, tu cuenta debe estar activa)