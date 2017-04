NOTICIA

Publicado el 28.04.2017

Siroco avanza su programación de mayo La madrileña sala Siroco ya tiene cerrada su programación nocturna para el próximo mes de mayo.

Como ya es habitual el club se nutre de los eventos programados por colectivos locales lo que da como resultado una variada programación estilistica en la que pasarán artistas tan diferentes como los rumanos Khidja (en la próxima edición de Post Club), el australiano Francis Inferno Orchestra (en una nueva noche de Certain Club), Albion (invitado por los chicos de Discoteca), Damon Jee (que será el plato principal de una nueva fiesta organizada desde Rotten City) o los ya mencionados hace unas semanas Delusions y No Parfum (invitados por Trauma).

Debajo tienes el cartel de la programación tanto de viernes y sábado como la de los jueves para que anotes bien en tu calendario las fechas que más te interesen. Aunque recuerda que siempre puedes echar mano de nuestra agenda para conocer la oferta de eventos que hay cada día en tu entorno.



