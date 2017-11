Singular fusión de arte, ciencia y tecnología en un encuentro porteño

Publicidad

Bajo la consigna “Intervenciones y Recorridos“, el encuentro entre artes, ciencia y tecnología llamado FASE propone exposiciones y actividades que combinan estas tres áreas desde diversos soportes (audiovisual, bioarte, performances) y formatos, como talleres y charlas entre artistas y científicos.

FASE se desarrolla en cinco sedes, en días distintos: en el Centro Cultural de la Ciencia, Centro Cultural Recoleta, la Casa Nacional del Bicentenario, el Centro Cultural Ricardo, y el Centro Cultural San Martín hasta el 26 de noviembre. Entre los invitados más destacados figura Iván Puig, artista mexicano que trabaja en torno a investigaciones sociales y políticas; el uruguayo Martín Craciun, artista visual, curador, profesor e investigador; el argentino Nicolás Varchausky, compositor, artista sonoro y docente-investigador; y los colombianos Jaime Rodríguez y Natalia Rivera.

Una de las principales atracciones es la videoinstalación “Chances” de Fernando Sicco, en el Cultural San Martín. Se trata de un prestigioso artista uruguayo que en la actualidad es además director de EAC (Espacio de Arte Contemporáneo de Montevideo), cuyo trabajo se basa en la idea de repetición, cambio y aquello que se modifica. Se trata de una instalación que forma parte de su exposición “Aquello“, que tuvo lugar en marzo del 2017 en Uruguay. Este distintivo montaje en Fase invita a los visitantes a ver y hacer uso del espacio como un momento de meditación y detención del tiempo, para poder apreciar los matices y las diferencias que se producen en más de los 200 dados diminutos expuestos.

“La idea surgió de una manera fortuita. Estaba de viaje en Londres y en una tienda me encontré con dados diminutos y me compre dos cajas con 200 ejemplares en total. La cajera se sorprendió al ver a un adulto comprando ese material de juegos y me consultó ‘para qué los necesitaba’, a lo que conteste, ‘Quizás para hacer arte’. A partir de ahí comencé a pensar en cómo poder realizar la opción de jugar con los dados. Fue así como generé el dispositivo que me llevó a realizar el rodaje de esa acción de una duración de 20 minutos . La obra tiene un aspecto performático, ya que soy yo mismo accionando los 200 dados sobre una superficie de dos vidrios”, comentó en relación a su exposición el artista Fernando Sicco a Infobae.

“Lo que quería lograr era que hubiera una capa, una tirada que no se modificara nunca, ni por la tirada siguiente ni tampoco por mis manos. Este proyecto se relaciona mucho con lo que siempre he trabajado que es el concepto de videoinstalación, que tiene una estrecha vinculación con el tiempo y con la existencia: parámetros que me fascinan y a los que siempre vuelvo”, agregó Sicco en relación al fin de su obra.

Otra de las obras de esta edición es la conocida como “El Fin del Sol” de Alejandro Borsani que se presentará en el Centro Cultural de la Ciencia. La misma consiste en utilizar energía solar para alimentar una pantalla de bajo consumo y un micro-controlador encargados de la cuenta regresiva. La original obra sienta su base en un contador digital que apela a un cálculo de la ciencia contemporánea según el cual dentro de 14.4 billones de años el sol consumirá todo su combustible y se volverá invisible para el ojo humano.

También en el mismo espacio, se podrá disfrutar la instalación interactiva “Máquina de eclipses” de Santiago Carlomagno. Esta simula un eclipse en tiempo real a través de un proceso de programación y un sensor de movimiento que tiene al visitante como productor directo de dicho fenómeno.

___________

LEA MÁS:

El Fondo Nacional de las Artes premió iniciativas de transformación social

Terror, amistad y animación en el Festival de Mar del Plata

___________

Vea más notas de Cultura



Fuente: Infobae | Información General