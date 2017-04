Sin mejora en la oferta paritaria, la UOM anticipó que desplegará un plan de lucha

Pretende 30%, la contraoferta patronal es de 17 por ciento

politica@diariobae.com

El jefe de la UOM Antonio Caló no descartó el inicio de un plan de lucha, si en la reunión de mañana las cámaras empresarias mantienen su oferta paritaria del 17%, contra los 30 puntos a que aspira ese sindicato respecto de su paritaria. Los metalúrgicos iniciaron ayer en Mar del Plata el Congreso Anual, donde analizarán la alternativa de realizar asambleas en fábricas y retención parcial de tareas, si no hay avances para su exigencia salarial.

Así lo explicó Caló a Crónica en el Hotel 13 de Julio, donde deliberan el secretariado nacional y 300 delegados de todo el país. Para la ocasión el ex titular de la CGT afirmó que a la hora de sentar postura en el justicialismo, de cara a las próximas elecciones, su respaldo será para Florencio Randazzo. El ex ministro de Transporte ya cuenta con adhesiones en el mapa sindical, entre ellas la de la Unión Ferroviaria al mando de Sergio Sasia.

Respecto de la puja salarial, como ya publicó este diario, la férrea resistencia empresaria a otorgar cualquier beneficio adicional, al techo paritario que marcó el Gobierno, tanto el año pasado como en la presente edición paritaria, se agrega la resistencia al bono de fin de año por el cual la UOM llevó adelante asambleas, paros y movilizaciones a las cámaras empresarias. Durante los últimos años, negociadores patronales llegaron a semblantear que de ser por ellos "la oferta sería del 0% de aumento salarial".

A tono de "profecía", en la paritaria de 2015 Caló había anticipado que la prioridad de la UOM era la defensa de los puestos de trabajo, vislumbrando que el modelo económico hoy en vigencia, no se destacaría por la defensa de la industria local.