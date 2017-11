Sigue la polémica: Lourdes Sánchez respondió a las críticas de Marcelo Tinelli

Publicidad

Son, sin lugar a dudas, una de las parejas más virtuosas del Bailando. Sin embargo, el paso de Lourdes Sánchez y Gabo Usandivaras por el merengue les dejó hasta ahora un sabor amargo, no sólo por el puntaje en sí sino por la polémica que, a raíz del mismo, se suscitó entre la participante y Marcelo Tinelli.

“Marcelo (por Tinelli) nos deliró bastante. Él ya direcciona para dónde tiene que votar el jurado. Ni bien bajamos de la escalera, ya empezó a decir que estábamos en la playa y hasta dijo que no le había gustado. No sé si el jurado lo habrá escuchado”, había disparado la mujer del Chato Prada durante una entrevista radial en la tarde del martes.

Como era de esperar, el conductor no tardó en recoger el guante y le respondió desde la pantalla de El Trece, durante la trasmisión del programa de anoche. “Llevan 12 (en referencia a La Bomba Tucumana), 14 tiene Lourdes Sánchez que hoy se enojó conmigo y ha dicho que yo induzco al jurado sobre cómo tiene que votar. En la vida lo he hecho. Lo único que hice cuando entraron acá fue preguntar si venían de la playa porque iban a bailar un merengue descalzos. ¿Pero cómo voy a inducir? No le gustó al jurado. La Primera Dama es tremenda”, se despachó Marcelo.

“Lourdes Sánchez tiene 14, yo en su lugar estaría ensayando más que hablando. La adoro, pero más que hablar en los programas me metería todo el día en la sala de ensayo. Acá tiene que bailar, los pingos se ven en la cancha”, la desafió.

Sin embargo, lejos de apagarse, la polémica volvió a recrudecer hoy, cuando Lourdes tomó la palabra nuevamente, esta vez a través de su cuenta de Twitter. “¡Ensaye mucho! Hasta el domingo que me fui de La Corte 23.30 hs y cuando voy a mi auto me habían robado las ruedas y me quedé hasta la 3 am con frío y hambre esperando que venga la grúa”, expresó desde la red social.

¿Le responderá otra vez Tinelli?

