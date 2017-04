NOTICIA

Publicado el 07.04.2017

Sigue la polémica entre Pepsi y Chemical Brothers Hace unos días Pepsi sorprendía con un anuncio protagonizado por Kendall Jenner en la que se mezclaban las protestas antiglobación con la represión de estas por parte de los cuerpos de seguridad.

El anuncio, además de ser muy criticado por utilizar este tipo de movimientos sociales en su campaña de promoción, tenía muchas similitudes con respecto al videoclip del tema Out Of Control de The Chemical Brothers, un clip protagonizado por la actriz Rosario Dawson y que puedes ver más abajo.

Poco después de que saltara la polémica Pepsi retiraba el anuncio. La historia no termina ahí ya que por un lado los británicos hacían un guiño a todo el asunto colgando su vídeoclip en su cuenta de twitter y el director del mismo, W.I.Z., ha enviado un comunicado a The Fader quejándose de la copia por parte de la marca de refrescos. En este comunicado explicaba que la inspiración de su videoclip venía de la letra del tema White Man (In Hammersmith Palais) de The Clash en la que se decía "Huh, you think it's funny turning rebellion into money".

