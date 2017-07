Siete famosos que eligieron el mismo camino que Luciana Salazar para ser padres

Luciana Salazar (37) realizó el lunes por la noche el anuncio más importante de su vida: se convertirá en mamá en diciembre. Recientemente separada de Martín Redrado (55), la actriz cumplirá su sueño gracias al método de alquiler de vientre.

"Hoy puedo gritar. Voy a ser mamá. Mi hija se llamará Matilda", contó en diálogo con Gente.

Al igual que ella, otros famosos eligieron el método de alquiler de vientre o gestación subrogada para formar su familia:

Marley

En su cumpleaños número 47 Alejandro Marley Wiebe sorprendió a todos con una feliz noticia: será papá. Sin pareja, el conductor decidió recurrir al método de alquiler de vientre para poder cumplir el sueño de tener un bebé.

"Lo hice a través de una empresa de Los Ángeles. Primero tuve una charla psicológica donde ellos evalúan que no seas un loquito; obviamente, no lo pase… Después tuve que firmar un montón de contratos. Y luego viene tu parte, lo más sencillo de hacer", explicó en Intrusos sobre su hijo que ya está en camino.

El proceso para poder ser padre lo inició hace dos años. El bebé, varón, nacerá en noviembre y tendrá un nombre ruso, Mirko probablemente. Además, Susana Giménez podría ser la madrina del pequeño en camino.

Flor de la V

Junto con su marido, Pablo Goycochea, son padres de los mellizos Paul e Isabella, nacidos en diciembre del 2011. La actriz siguió todo el embarazo a distancia, ya que ella se encontraba trabajando en Argentina mientras que la mujer que llevó en su panza a los bebés estaba viviendo en Estados Unidos.

Aunque mucho se especuló en los medios, ella se encargó varias veces de aclarar que el donante del esperma para hacer posible la concepción de los mellizos había sido Pablo. "Es lo mejor que me pasó en la vida. Mis hijos me ocupan todo el día, son dos angelitos que vinieron a iluminarme la vida", dijo varias veces Flor.

Ricardo Fort

El 24 de febrero del 2004 el chocolatero se convirtió en papá de Felipe y Martita. Los mellizos nacieron en Miami y fueron concebidos con óvulos anónimos en un vientre que su padre alquiló en Estados Unidos.

Tras la muerte de Ricardo, en el 2013, los chicos quedaron bajo la tutela de Gustavo Martínez, ex pareja y mejor amigo del empresario.

Ricky Martin

El cantante eligió alquilar un vientre en Estados Unidos para convertirse en padre. De esa manera, en agosto del 2008 nacieron de Valentino y Matteo. Al igual que en el caso de los hijos de Fort, habrían intervenido dos madres en la concepción de los mellizos.

"Cuando los tuve en mis brazos sentí el amor más puro que conocí en vida", dijo el boricua a revista Time al recordar el nacimiento de los chicos.

Ezequiel Garay

El del futbolista y su mujer, la modelo española Tamara Gorro, es uno de los casos más fuertes sin dudas. Luego de haber realizado 18 tratamientos sin resultados y desalentados por la burocracia que deben enfrentar quienes quieren adoptar un niño, la pareja decidió viajar a Los Ángeles a alquilar un vientre.

Así fue como en diciembre del 2015 se convirtieron en papás de Shaila. Meses después, en busca de un hermanito para la pequeña, recurrieron al mismo método, pero la gestante no pudo quedar embarazada. Fue así como Tamara volvió a poner nuevamente su cuerpo para la búsqueda y llegó el milagro: ahora está embarazada de dos meses.

Marisa Brel

Luego de seis tratamientos in vitro, la periodista se convirtió en mamá de Paloma en el 2002. A la hora de buscar un hermano para su hija, los tratamientos no dieron resultados y junto con su marido decidieron alquilar un vientre en Estados Unidos. Así fue como en el 2012 nació Timoteo.

"Somos muchas las mujeres que nacimos con la imperativa necesidad de ser madres y tenemos que luchar por ello. Mi propósito es que en todas las naciones haya leyes que nos amparen en el área de la maternidad. La infertilidad es una enfermedad que, en la mayoría de los casos, tiene cura. Y todos tenemos derecho a ser padres", había dicho al presentar su libro Voy a ser madre… a pesar de todo.

Flavio Mendoza

El director de Mahatma ya inició el proceso para convertirse en padre: "Ya está la fecha para la primera inseminación, no quiero decir mucho porque dependemos de que prenda o no. Si no llega a ser me va a pegar un bajón. Quiero ser cauto, pero quiero esperar para estar seguro de que ya esté embarazada y que el bebé tenga formita, así que esperando", contó, ansioso, a Teleshow.

