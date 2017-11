Siete de cada diez argentinos nunca se realizó el test de la hepatitis C

Publicidad

Siete de cada diez argentinos nunca se realizó un test de Hepatitis C ni se considera en riesgo de haber contraído el virus, concluyó una encuesta presentada hoy por la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado (Aaeeh) realizada a más de mil personas en el marco de la campaña "Detectar para Curar".

"Antes de que se identificara el virus de la hepatitis C no se lo buscaba cuando se analizaba la sangre donada, ni tampoco existía tanta conciencia a la hora de esterilizar instrumental médico y odontológico. Cualquiera que haya realizado una cirugía menor o un tratamiento de conducto estuvo en riesgo", indicó durante la presentación de los resultados el presidente de la Aaeeh, Ezequiel Ridruejo.

La Hepatitis C es una infección causada por el virus del mismo nombre (HCV), y en Argentina se estima que 1 por ciento de la población estaría infectada, lo que equivale a alrededor de 400.000 personas, de los cuales 6 de cada 10 lo ignoran.