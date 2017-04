EL OTRO LADO "Si perdés, el DT se tiene que ir solo…"

María Sylvia Jiménez es la única mujer de la nueva CD de la AFA. ¡Y tiene claro qué hacer con Bauza! Cuenta que en los debates no se calla, que si ve a Messi le pide una foto y avisa que no la manden a lavar los platos…

"Si perdés, el DT se tiene que ir solo…"

De Catamarca a Viamonte, donde María Sylvia Jiménez ejerce como vocal.

-¿Sabés de futbol?

-No sabía pero aprendí. Y si hay un debate no me quedó callada para nada. María Sylvia Jiménez no tiene pruritos en esconder su origen. En su infancia, lo más cerca que esta abogada -especialista en derecho de familia- había estado de una pelota era por acompañar a su padre a la cancha a alentar a Atlético de Tucumán. Hoy, con 33 años, es quien le pone perfume de mujer a las reuniones del nuevo Comité Ejecutivo de la AFA. El vuelco en su vida se da en Catamarca, donde colaboró y sucedió a Gustavo Saadi, ahora ministro provincial, como presidenta de San Lorenzo de Alem.

-¿Es una función testimonial o te ponés los botines y salís a la cancha?

-Je. Arranqué en 2014, cuando el club empezó a participar del Federal A y mi jefe me pedía que les hiciera los contratos a los jugadores. Y en junio del año pasado, quedé al mando. De local voy todos los partidos y trato de acompañar en los viajes. Me apoyo mucho en Hugo Corbalán ( NdeR: ex zaguero de Huracán). No sólo es un buen técnico sino que es una excelente persona, por explicarme un montón de cosas por el sólo hecho de ser mujer: cómo es el offside, de qué juega un carrilero… ¡La paciencia que me tuvo! Siempre confié en él para la elección de los jugadores. Por supuesto, yo los llamo y arreglo.

-¿Y qué te dice un refuerzo cuando lo llamás?

-(Risa nerviosa) Y… se sorprenden de escuchar a una mujer. Pero yo soy directa: les ofrezco lo que voy a poder pagar. No les prometo 50.000 pesos para que después estén tres meses sin cobrar. Esa no es mi idea. Y en el día a día trato de tener una relación amena, con la obligación de mantener un orden y disciplina.

-¿Están al día?

-Manejamos un presupuesto de 500.000 pesos, entre plantel y cuerpo técnico. Un monto bajo respecto a otros clubes de la categoría. El reglamento exige ocho profesionales: las figuras son Damián Luna (ex San Lorenzo e Independiente), Gabriel Pérez Tarifa (surgido en Argentinos) y Emmanuel Perea (nacido en All Boys). Estamos debiendo febrero y marzo. Como la mayoría, San Lorenzo depende del aporte de AFA y el año pasado se nos complicó mucho por los problemas que hubo. Cuando se cobre la nueva cuota de la TV, nos vamos a acomodar. -¿Cómo entrás al CE de la AFA? -Gracias a Pablo Toviggino (ex presidente del Consejo Federal e integrante del Comité de Regularización). Viajé mucho a Buenos Aires porque me interesaba formar parte de la mesa del Federal, trabajar por los clubes del Interior. Y se ve que le gustó mi forma de trabajar y le propuso mi nombre a Tapia. Que nos haya incluido es una es una muestra literal de su apertura a que el Interior esté representado en esta nueva AFA.

-¿Y cuál es tu objetivo?

-Primero, trabajar, no sólo por mi club, sino por los clubes de cada capital y del interior de cada provincia. Y también darle la importancia que se merece al fútbol femenino, que ha crecido un montón. Casi seguro integraré esa comisión.

-¿Qué tal Tapia?

-Lo conocí en un almuerzo el día de las elecciones. Me pareció una excelente persona. Le agradecí mucho y él me agradeció a mí por formar parte y cumplir con el cupo femenino, y animarme, por sobre todo.

-Ahora te sentás en la misma mesa que Angelici Moyano, Blanco, Nadur, gente "pesada".

-Sí, son dirigentes de mucha experiencia y con clubes grandes a cargo. Por algo están en ese lugar. Mi idea es consultar, preguntar, y aprender de ellos.

-¿Alguno te puede mirar raro por ser mujer?

-Ojalá no se dé, no se debería dar. Estas primeras reuniones fueron cálidas. Para romper el hielo, todos me aplaudieron, je. Estoy muy contenta y orgullosa de ser la primera mujer.

-Y si de caliente alguno te manda a lavar los platos, ¿qué le contestás?

-Ja, ja, no, no… Al que lo haga directamente no le contesto. A palabras necias, oídos sordos. No me voy a pelear tampoco, menos con un Angelici, je.

-¿Bauza está echado?

-El técnico de mi club siempre me dice: "Los resultados te marcan. Y cuando no podés ganar, te tenés que ir". Yo tengo eso grabado: si perdés, el técnico se tiene que ir solo, sin que le pidan la renuncia. No la veo bien a la Selección. Los jugadores son muy buenos y de calidad para estar mucho más arriba y no se da. Y no por una necesidad de recambio… El problema es otro y por eso creo que el técnico se tiene que ir.

-¿Todos piensan igual?

-De lo único que se habló de la Selección en las reuniones es de cómo bajarle la sanción a Messi. No se habló de Bauza. Tampoco creo que sea un tema que se trate en Comité. Será una decisión de Tapia y nosotros acompañaremos.

-Si lo ves a Messi, ¿le pedís una foto o que nos clasifique al Rusia?

-Síii, foto con él, es un genio. En Catamarca me piden que les lleve autógrafos. Si tengo la oportunidad, me sacaría una foto.

-¿Incluso a riesgo de quedar como una cholula?

-No, para nada. ¡Es Messi! El mejor jugador del mundo. A todos les gustaría una foto. ¿¡A quién no!?

