“Si no cambia jugadores, en tres meses se va”

El Negro Enrique, campeón del mundo en el 86, dijo que la Selección necesita renovarse: “El único titular es Messi”.

“Que no sea más de lo mismo si viene Sampaoli”, soltó.

"Antes de que arregle su llegada el Patón Bauza dije que había que cambiar. No le echemos siempre la culpa al técnico”.

Decidió no abrazarse a ningún eufemismo, Héctor Enrique. Aunque sus días como jugador hayan quedado en la historia, con 54 años no perdona a ningún defensor al momento de hablar. Y como también supo calzarse el buzo cuando integró el cuerpo técnico de la Selección, en 2010, no necesita que le expliquen la dinámica de la función. “Ese año el culpable era Maradona y su CT… Está bien, puede ser. En 2011 se jugó una Copa América acá y quedamos afuera por el Checho Batista. ¿Los jugadores nunca son?”, disparó durante un diálogo con AM 910.

La salida de Edgardo Bauza, quien estuvo al frente del combinado nacional en apenas ocho partidos, despertó varias opiniones. Y el ex volante, que representó a la Selección en 11 ocasiones y se consagró campeón del mundo en el 86, no se privó de expresar la suya. “Espero que si viene Sampaoli no sea más de lo mismo. Que tenga la cabeza para dirigir el grupo y formar el equipo que él quiere”, deslizó. Porque para el Negro, “el que agarre, si no cambia jugadores, a los tres meses se va”. Sí, sus vivencias de la época en la que saltaba al césped con los botines lo respaldan al momento de expresarse. “En el 90 Bilardo me quiso llevar a la Selección y le dije que era una carretilla sin ruedas. Acá no hay amigos, acá tienen que estar los mejores. Hoy el único titular es Messi, el resto la tiene que pelear”, sostuvo. Y agregó: “Mascherano es uno de los que tiene que pensar para qué está. Por ahí no está para ser titular, pero sí para acompañar”.

Pero así como afirmó que la Pulga debe estar siempre entre los 11, también evaluó su desempeño. “Me parece un jugador espectacular, pero tiene que mover un poquito más las piernas. Si soy compañero de Messi y cada vez que perdemos la culpa es de todos menos de él, lo voy a agarrar en el vestuario y le voy a decir que empiece a moverse”, sentenció.

