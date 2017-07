“Si Mauricio quiere nuestro apoyo, Palermo Chico tiene que ser declarado un estado independiente”

"Mi vida y la de muchos de los que votamos a Mauricio en el 2015 se transformó en un calvario. ¿Quién hubiera pensado que, después del horror que vivimos durante los 12 años del kirchnerismo, uno de los nuestros llegaría al poder y en lugar de preocuparse por nuestras necesidades postergadas seguiría con el despilfarro de los planes que mantienen a esos vagos que se embarazan dos veces por año? Como si esto fuera poco, Carolina Stanley se abraza con Pérsico. Por Dios" confiesa molesto Toribio Sáenz Briones Guevara Lynch de la Serna, pariente cercano del "Che" Guevara a quien define como "un espanto de persona: sólo él es capaz de nacer en una familia aristocrática y terminar junto a un grupo de desquiciados luchando para liberar una isla donde lo único rescatable son los Habanos Cohiba. Ernestito es una de las manchas que llevará nuestra familia de por vida".

Dueño de una de las financieras más poderosas que operan en la City porteña, este hombre enigmático nunca apareció en la portada de una revista. Por eso sorprende que hoy se decida a hablar: "Tenemos un gobierno que va a la guerra por el aumento del gas, pero no toma las medidas drásticas que todos estamos esperando". No queda muy claro a quién se refiere con "todos", pero da como ejemplo el atraso cambiario que puede terminar siendo un arma de doble filo: "Nico Dujovne es un amigo pero se equivoca. El dólar debería estar a 32 pesos. Así planchado sólo le sirve a los de Flores y Floresta que sacan un pasaje en 200 cuotas para arrasar el Aventura Mall. No entiendo cómo Mauricio no se da cuenta que el argentino promedio, cuando sale del país, genera rechazo y eso hace subir el riesgo país. La buena noticia fue el repunte del dólar de esta semana. Una brisa de aire fresco para los que tenemos nuestra plata en el exterior".

Lo cortés no quita lo valiente, por eso, el que muchos señalan como el líder del círculo rojo, acostumbrado a presionar desde las sombras, reconoce que la intervención del Presidente en Hamburgo fue muy inteligente "utilizar su tiempo protocolar en el G20 para condenar al régimen de Maduro y que casualmente liberen a Leopoldo López, habla de su liderazgo regional". Pero al instante se ofusca con algunas medidas tomadas en su ausencia, las cuales considera un retroceso: "Primero vinieron por Uber y ahora le quieren cargar un impuesto a Netflix y Spotify. ¿Sabés quién paga eso? Nosotros, por supuesto. O vos te pensás que la muchacha que limpia en casa mira Black Mirror como dice Abad. A Elba le pones una telenovela turca en la cocina y listo. ¿En cambio de qué va a hablar mi mujer con sus amigas si le sacan Downtown Abbey?".

Este señor de gustos excéntricos, capaz de viajar en su jet privado a New York ante un antojo de pastrami, también es conocido por su mal genio, el que no se preocupa por esconder a la hora de expresar su desencanto con quien, hasta hoy, consideraba un aliado "Tengo que pensar que a Mauricio le lavaron el cerebro o tiene algo contra los empresarios que mantenemos a flote este país". Cuando se le recuerda que su perfil más bien encaja dentro del especulador que vivió de las corridas bancarias, monta en cólera "Especulador es un supermercadista que remarca los precios apenas sube el dólar. Especulador es Julio De Vido que desvía 265 millones y dice que lo ensucian porque empezó la campaña. Lo mío es arte".

Su secretaria interrumpe para recordarle que en 15 minutos tiene la reunión con la delegación de inversores rusos, entonces Toribio acelera para dejar en claro su mirada, tal vez europea, un tanto clasista, acerca de lo que hay que hacer para enderezar el rumbo de este país "Tenemos el mismo problema que Catalunya o el norte de Italia que trabajan y soportan con sus impuestos la fiesta de los gallegos, los vascos, los andaluces, los napolitanos y los calabreses que viven de joda. Acá se solucionaría todo si Palermo Chico fuera un estado independiente".

Y aclara que en esta suerte de principado viven los que manejan el país que necesitamos "sólo hay gente linda, poderosa, casas con jardín y pileta en pleno centro, tenemos el gimnasio de Ocampo y el MALBA". Aunque rápidamente aclara "ojo que cuando me refiero a Palermo Chico, extiendo los límites hasta la Embajada de Estados Unidos para el norte y hasta la embajada de Francia al final de la Avenida Alvear. Después de todo, nuestros parientes descansan en las bóvedas del cementerio de la Recoleta y de ninguna manera nos vamos a quedar sin el Patio Bullrich".

Consultado por el fenómeno social que produjo el peronismo, se levanta del imponente escritorio de la oficina que mira al Río de la Plata, se abrocha el botón de su traje italiano y no deja lugar para la duda "Para un creyente como yo, existe un antes y un después de Perón, al igual que pasó con Jesucristo. Antes éramos uno de los países más ricos del mundo, mi abuelo viajaba a Europa con su vaca para tomar su propia leche. Pero desde que este señor decidió darle a los pobres lo que ni siquiera ellos sabían que les correspondía, a partir de ahí, nos transformamos en Zimbabwe con 4G". Ya en el ascensor privado rumbo a planta baja, redobla la apuesta "por eso hay que agradecer que nos gobernó Menem, si no esto sería el infierno". Y vuelve a la carga con su idea: "Lo de Palermo Chico sería como una reparación histórica".

Toribio se despide con un fuerte apretón de manos, el chofer le abre la puerta y parte raudo a la reunión con los empresarios rusos. Lo que son las vueltas de la vida, ¿no? Rusia fue el principal aliado de su primo el "Che".

