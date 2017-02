Si las elecciones fueran hoy, Cristina Kirchner podría ganar en la provincia de Buenos Aires

A 6 meses de las elecciones Primarias, la consultora Hugo Haime & Asociados midió distintos escenarios en el principal distrito del país, la provincia de Buenos Aires. Si bien aún ningún espacio político oficializó a sus candidatos, los números sirven para sacar algunas conclusiones sobre el mapa que podría darse este año cuando los argentinos concurran a las urnas para renovar las dos cámaras del Congreso.

Hay algunos datos sobresalientes: la ex presidente Cristina Kirchner se mantiene como una opción con una alta intención de voto pese a las causas de corrupción y las denuncias, al gobierno le cuesta hacer pie cuando se contrastan posibles fórmulas y la alianza Massa-Stolbizer emerge como un actor importante con fuertes chances en la elección.

Cuando a los encuestados se les pregunta sobre candidatos a senadores respaldados por algún referente pero no se indaga sobre nombres específicos, la proyección de votos muestra triple empate técnico entre "apoyados por Macri y Vidal", "por Massa y Stolbizer" y "por Cristina Kirchner". Sin embargo, cuando se consulta sobre apellidos concretos, el Frente Renovador y el Frente para la Victoria marcan el ritmo de la compulsa electoral.

Por ejemplo si las elecciones fueran hoy, las boletas Cristina Kirchner-Daniel Scioli y Sergio Massa-Margarita Stolbizer pelearían el primer lugar. La eventual aparición de otra opción peronista les restaría votos a la ex Presidente y al ex intendente de Tigre, pero no alteraría sustancialmente sus lugares en los comicios. En todos los escenarios, la propuesta del Gobierno, con Elisa Carrió y Jorge Macri, aparece relegada al tercer lugar.

Massa, ganador de las elecciones legislativas de 2013, se impondría nuevamente en un escenario sin Cristina Kirchner y con Daniel Scioli (33%) y Martín Sabbatella como rivales (30%).

La alianza Massa-Stolbizer aparece como la preferida de los encuestados cuando se les pregunta ¿quién le puede ganar al candidato apoyado por Macri y Vidal? y ¿quién le puede ganar a Cristina Kirchner?



Imagen

Pese a que mantiene una alta intención de voto, Cristina Kirchner está relegada cuando se analiza la imagen de distintos referentes. María Eugenia Vidal se mantiene como la dirigente con mayor imagen positiva, con 61,5%, seguida por Elisa Carrió (50,7%), Sergio Massa (49,6%), Margarita Stolbizer (48,9%), Florencio Randazzo (43%), Mauricio Macri (41,8%), Cristina Kirchner (41,8%) y Daniel Scioli (39,3%).



El trabajo arrojó otros datos significativos. Por ejemplo, 6 de cada diez bonaerenses creen que Cristina Elisabet Kirchner es "culpable" de los delitos de corrupción que se le imputan. Y el 48% cree que debe ir prisión.



"Bronca"

Tras un año y dos meses de gestión de Cambiemos, la encuestadora hizo hincapié en la percepción que tiene la población del estado de ánimo. La mitad de los consultados eleigió la palabra "bronca". En segundo lugar aparece "triste y desanimada" (30%) y recién en tercer lugar aparece una descripción positiva: "contenta y esperanzada".

La inseguridad continúa siendo la principal preocupación de los bonaerenses. Sin embargo, cuando les preguntan cuáles son los problemas que más lo afectan en su vida cotidiana aluden en primer término a la inflación. Además, se visualiza claramente cómo la desocupación empezó a ganar un lugar entre las principales inquietudes de la ciudadanía.

