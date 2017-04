Inicio

QUILMES Si hay sequía, que no se note

Quilmes pagará 50 mil pesos para que Andrada juegue en Núñez: “Si era necesario, ponía plata de mi bolsillo”.

Si hay sequía, que no se note

El pase del delantero pertenece a River, adonde debe regresar al final del torneo.

Por: Julieta Gómez Jugomez@ole.com.ar.

La dirigencia del Cervecero no dudó en desembolsar, a pesar de la crisis económica que aqueja a la institución, los 50 mil pesos que regían en la cláusula del contrato para que Federico Andrada juegue y le otorgue peso ofensivo al equipo en el Monumental. No sobran billetes por el Sur, pero el goleador quería estar sí o sí. “Yo quiero jugar y soy consciente de que la situación del club no es buena. No me corresponde pagarlo a mí, pero me preguntaron si podía llegar a sacarlo de mi sueldo… Y sí, si era necesario, con tal de jugar ponía plata de mi bolsillo”, le confió el delantero a Olé .

Andrada, a sus 23 años, es el goleador, el que se quedó cuando las papas quemaban para ayudar a un club obligado a conseguir resultados positivos para salvarse del descenso. Por eso a la CD del Cervecero no le quedó otra a la hora de sacar plata de la galera. El hecho de que pueda estar presente en el Monumental, lugar donde nació futbolísticamente y también fue el mayor artillero de Inferiores, es una bocanada de aire para los hinchas quilmeños. Las estadísticas hablan de su importancia: Fede no estuvo presente en cuatro partidos y Quilmes no ganó en ninguno de ellos (cosechó un empate y tres derrotas). Y en el campeonato lleva convertidos seis goles en 17 partidos jugados.

Habrá que ver ahora si puede repetir en Núñez los gritos que pegó ante Racing, la semana pasada. Eso pagaría un gasto tal vez no tan elevado para una cláusula futbolística, pero significante para un Quilmes en crisis económica y que no se puede dar el lujo de perder a su figura.

