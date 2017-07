Shakibecca, la doble de Shakira que revoluciona las redes sociales

La doble de Shakira ha causado gran revuelo en las redes sociales debido a su parecido con la cantante. Su nombre real es Rebecca Maiellano y es de Venezuela, pero se hace llamar en su perfil de Instagram, Shakibecca.

Se describe a sí misma como cantautora, comunicadora social y locutora. Según detalla ABC, se presenta como la "doble internacional de Shakira". Para explotar aún más su parecido físico, ha decidido copiar su estilo y su forma de moverse en el escenario.

La clon de la estrella colombiana aprovecha su minuto de fama y, además de aumentar su caudal de seguidores en las redes sociales es invitada a los programas de TV para imitar a la cantante.

¡Sonrisa grande para ustedes!!! ¡Los quiero! Becca. A post shared by Shakibecca (@shakibecca) on Jun 29, 2017 at 3:36pm PDT

