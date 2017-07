Sexo, mentiras y televisión: 10 años de una guerra secreta entre Araceli González, Adrián Suar, Griselda Siciliani y Fabián Mazzei

Después de diez años de una guerra silenciosa, Araceli González (50) hizo pública la interna que existe entre su ex Adrián Suar (49) y Griselda Siciliani (39) con ella y su actual pareja, Fabián Mazzei (51).

Todo comenzó cuando Siciliani habló de la no convocatoria de Mazzei a Pol-ka (la productora de Suar): "Hay gente que ni siquiera se banca, pero le gusta cómo actúa y los llama. Pongo las manos en el fuego en eso por Adrián. Si no lo llama a Fabián Mazzei, no le debe servir para un proyecto".

Desde entonces, y después de un sinfín de idas y vueltas entre las actrices, terminó con Araceli tratando a Griselda de "tercera en discordia" cuando ella estaba intentando reconciliarse con Suar.

Crecieron juntos, tomaron caminos distintos

Araceli González y Adrián Suar oficializaron su romance en 1996 y en 1997 celebraron su casamiento con una fiesta para 250 personas en una quinta de Hurlingham. Fruto de esa relación, en 1998 nació Tomás Kirzner (el verdadero apellido de Suar), a quien apodan Toto.

En 2002 empezaron los problemas de pareja y, después de dos años de separaciones y reconciliaciones, en 2004 firmaron el divorcio en medio de una guerra legal por una fortuna. La cifra que trascendió en su momento fue de no menos de ocho millones de dólares.

"Cuando conocí a Suar, él era una persona exactamente igual a mí. Los dos estábamos en la búsqueda de una profesión y convivimos. Él empezó a crecer y yo seguí mi carrera paralelamente. Él tuvo un crecimiento muy abrupto y hay que ver si eso es bueno o malo. Uno tiene que estar preparado para algo así. Adrián tuvo un éxito incondicional y eso me arrastró a una vida diferente", contó la actriz sobre las diferencias que los llevaron a romper su relación.

La realidad superó la ficción y el amor traspasó la pantalla

Recién cuatro años después, en 2008, Suar oficializó su relación con Siciliani, con quien había compartido elenco en Sin Código (El Trece) en 2005. Sin embargo, Araceli asegura que la relación comenzó cuando ella todavía peleaba por su matrimonio.

"Su relación empezó en un momento en que yo estaba teniendo un acercamiento con Adrián. Hay que decir las cosas, estoy cansada de no hablar", reveló esta semana la actriz sobre un secreto que mantenía guardado desde hace más de 10 años.

En febrero de 2008 aparece en los medios el nombre de Griselda Siciliani como "la nueva conquista" de Suar. En ese entonces, la actriz tenía 29 años, era cantante y bailarina y ya había trabajado en los elencos de las obras teatrales Tan modositas, Hermosura y El rebenque show.

En mayo de 2011 la actriz protagonizaba Los Únicos (producción de Pol-ka para El Trece) y pasó por la pista de Showmatch en donde, acompañada por el gerente de programación del canal, se sometió a un interrogatorio por Marcelo Tinelli (57) y terminó haciendo un chiste que hoy quizás cobra otro sentido.

Cuando el conductor le preguntó a Suar hace cuánto convivían, Griseldaa, fuera de micrófono, respondió "10 años". Y cuando Tinelli le dio la oportunidad de hablar, bromeó: "10 a.. Ay, me pisé. No, unos meses".

En junio de 2012 la pareja tuvo a su única hija Margarita (5), y en septiembre de 2016 anunció su separación, en medio de rumores de un affaire entre la actriz y Esteban Lamothe (40), con quien compartió elenco en Educando a Nina (Telefe).

"Estamos bien con Adrián y la estamos llevando como podemos. Son cosas nuestras personales, no hay nadie en el medio. Me da mucho pudor y mucha pena que amigos tengan que estar hablando de nosotros y explicando cosas en las que no tienen nada que ver", aseguró Siciliani negando que existiera un tercero en discordia.

Afortunado en el amor ¿y desafortunado en el trabajo?

En 2007 Fabián Mazzei conquistó a Araceli González y en diciembre de 2013 decidieron sellar su amor casándose tanto por Registro Civil así como también brindaron una mega fiesta para 190 invitados.

"Casarse es maravilloso. También uno tiene otra edad. Nos pasaron muchas cosas", contó la actriz que, hasta el día de hoy, sueña con tener un hijo con su marido: "Estamos analizando la posibilidad de adoptar".

En medio del escándalo con Suar, Fabián Mazzei recogió el guante y salió en televisión a defender su carrera como actor y también a su mujer. "Nunca tuve un problema con Adrián, nunca jamás. Pero algo debe haber, seguramente. Es personal y esas cosas se arreglan personalmente".

"Cuando la conocí a Araceli, estaba sola. Y en diez años nunca hablé mal de él. Desde entonces, no trabajé más en Pol-ka. Debe haber una cuestión personal que arreglaré personalmente". Además, dio una fecha sobre la relación entre Suar y Siciliani que no coincide con la versión oficial: "Cuando yo empecé a salir con Araceli -en 2007-, a los 15 días, Suar apareció con Siciliani".

El desentendido

El último en hablar fue Adrián Suar, quien tomó postura por su última ex mujer y desmintió los dichos de Araceli. "Es totalmente falso", aseguró sobre la versión que indicaba que Griselda había sido la tercera en discordia en la ruptura de su matrimonio.

Además, explicó que no convocó a Mazzei para ningún proyecto en Pol-ka por propia decisión del actor. "Él dijo que no trabajaba más por ética. Yo no tengo ningún problema con él", aclaró después de que Fabián dijera que desde que comenzó su relación con Araceli no lo llamaron más de la productora.

