Sexo, infidelidad y piratería: el picante ida y vuelta entre El Polaco, Yanina Latorre y Nancy Pazos

El Polaco (30), Yanina Latorre (48) y Nancy Pazos (49) tuvieron un increíble cruce en televisión este miércoles cuando el músico, invitado Los Ángeles de la Mañana, habló de su presente tras la separación de Silvina Luna (37).

El cantante contó que en este momento necesita estar solo y que no quiere "lastimar a nadie más" después de que aparecieran los chats con su ex mujer Valeria Aquino (29) en medio de su reconciliación con la actriz.

"Estaba confundido, pero me di cuenta de que algo con Silvina se rompió. Tengo un quilombo en la cabeza y tengo que estar solo para no lastimar a nadie y enfocarme solo en mis hijas", dijo.

Mientras El Polaco terminaba de hablar, Nancy Pazos pidió la palabra para analizar la situación del invitado: "Analizando tu personalidad, lo que yo veo que es que sos buen tipo. Pero si realmente no querés hacerle mal a nadie, te la deberías cortar".

Sorprendido, Ángel de Brito acusó a su compañera de "estar mal de la cabeza". "Entonces, no le hagas el novio a nadie. Vos no estás para una relación", continuó la periodista, y El Polaco asintió: "Es lo que yo digo".

Yanina Latorre, que seguía atentamente el debate, no se quedó atrás y lanzó su opinión: "También están del otro lado las mujeres que aceptamos piratas".

Ante la reacción de sus compañeros, que se mostraron sorprendidos por sus dichos, la mujer de Diego Latorre (47) aclaró: "No estoy hablando de mí. Estoy hablando en plural por una cuestión de género".

Nancy Pazos dejó pasar el comentario de su compañera y siguió con su idea: "Estás muy capacitado para dañar mujeres", le aseguró a El Polaco, que agregó: "Por eso decido estar solo. Tenés razón en todo lo que decís".

LEA MÁS

Los supuestos mensajes románticos de El Polaco para su ex, Valeria Aquino

Silvina Luna y El Polaco, otra vez separados: "Es definitivo"

La intimidad de Yanina y Diego Latorre en Punta del Este: "Lloramos juntos; es algo bastante angustiante"

Leer mas

¿Qué opinas de esta nota?

comentarios | Deja tu opinión acá abajo