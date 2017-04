Sevilla cruzó a la AFA por Sampaoli y amenazó con iniciar acciones legales

Sevilla alertó a la AFA que no se quedará de manos cruzadas si quiere llevarse a Sampaoli.

El Sevilla consideraría "inaceptable y una falta de respeto cualquier reunión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con Jorge Sampaoli", su entrenador, informó el club sevillista en su web.

El Sevilla emitió un comunicado oficial "ante las informaciones aparecidas en diferentes medios de comunicación locales e internacionales en relación al posible interés de la AFA de contratar como seleccionador nacional a Jorge Sampaoli, con contrato en vigor con el Sevilla FC hasta 30 de junio de 2018".

La institución de Andalucía prosigue que, "ante las declaraciones en este mismo sentido que se le atribuyen al presidente de dicha Asociación, Claudio Tapia, sobre su intención de mantener una reunión en España con el entrenador sevillista en los próximos días", el Sevilla formuló su protesta formal ante la AFA.

"En el caso de ser ciertas dichas informaciones, el Sevilla consideraría una falta de respeto, al tiempo que inaceptable, cualquier reunión o contacto destinado a que el entrenador proceda a la ruptura contractual con este club y que, por tanto, no dudará en hacer valer sus derechos", asevera la entidad sevillista.

El martes, Edgardo Bauza se desvinculó oficialmente del cargo de entrenador de la Selección, brindando una conferencia de prensa que no fue tal ya que no se aceptaron preguntas. "Fue una experiencia maravillosa, aunque nos faltó tiempo para trabajar, recalcó ahora el exdirector técnico del conjunto albiceleste.

Con la salida de Bauza, todos los cañones apuntan a Sampaoli, aunque desde la AFA quieren hacer un tiro por el entrenador de Atlético de Madrid, Diego Simeone, quien en reiteradas oportunidades manifestó que no estaba interesado en este momento. Quienes harán el intento será Tapia y el secretario de Selecciones nacionales, Marcelo Tinelli, quienes fueron los encargados de acompañar al "Patón" en una fría conferencia de prensa.

Encuesta

¿Es Jorge Sampaoli el entrenador indicado para este momento de la Selección?

VotarResultados

TAGS