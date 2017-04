Sergio Massa pidió que el Gobierno “deje de hacer política con el conflicto” docente

Sergio Massa pidió bajar la violencia y llamó al diálogo al Gobierno y gremios docentes. Foto: Archivo

El diputado nacional Sergio Massa (Frente Renovador) pidió que el Gobierno de Cambiemos "deje de hacer político con el conflicto" docente. Tras los incidentes frente al Congreso, donde los gremios intentaron instalar una nueva "carpa blanca", el legislador difundió un comunicado publicado en la red social Facebook en el que llamó a "bajar la violencia" y "buscar el diálogo" entre la Casa Rosada, los sindicatos y oposición para buscar una salida.

"Tenemos que terminar de una vez por todas con esta pelea que tiene a los chicos de rehenes. Terminemos con la Argentina de las chicanas, de la división, de la extorsión y de los paros", resaltó.

Massa emitió un comunicado en su red social Facebook. Foto: Facebook Sergio Massa

En el texto, titulado "La educación no es un botín de guerra político", Massa sostuvo que el diálogo entre la Casa Rosada, los sindicatos debe comenzar en el Congreso. "Un país no puede avanzar así. Vemos un espectáculo patético, mientras la sociedad mira triste, atónita, cansada de escuchar agresiones, denuncias, descalificaciones y peleas", apuntó.

El ex intendente de Tigre afirmó que los alumnos no puede ser rehenes de "una pelea de facciones políticas". "No podemos seguir dándole a los más chicos el mensaje de que su futuro se resuelve con marchas y contramarchas, escupitajos, trompadas, piquetes y paros. No podemos seguir con los alumnos y las escuelas rehenes de una pelea de facciones políticas que buscan mostrar quién es más poderoso", agregó.

Para Massa, "es tiempo de bajar la violencia y buscar el diálogo verdadero" entre "Gobierno, sindicatos, oposición, empresas y padres, y ponerse a construir la educación del siglo 21".

Los excesos del poder siempre los paga el pueblo Asi empezó el kirschnerato Haciendo cualquier cosa mientras la claque aplaudía&- Graciela Camaño (@GracielaCamano) 10 de abril de 2017

El líder del Frente Renovador consideró que "es tiempo de hablar francamente del presentismo, de los salarios, del estado de las escuelas, de la tecnología como nuevo actor en el proceso educativo".

En ese marco, Massa llamó a "acordar cuatro puntos centrales": inversión en porcentaje del producto en Educación, un modelo educativo para el siglo 21, la capacitación docente y una nueva relación de la comunidad educativa.

