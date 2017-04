NOTICIA

Publicado el 24.04.2017

Semantica cierra su décimo aniversario con dos nuevos EPs El 18 de marzo del pasado 2016 Semantica Records iniciaba una serie de EPs conmemorando sus diez años de vida. En total iban a ser una serie de diez referencias en las que un montón de artistas afines al sello aportarían su granito de arena con un tema.

Ahora, más de un año después, el sello de Svreca (en la foto) desvela los dos últimos volumenes de la serie. Dos EPs con temas de artistas madrileños como Arcanoid (alias de Dj Muerto) y Annie Hall o un remix de Ideograma (alías de DJF) a un tema de Jimmy Edgar. Plant 43, Polar Inertia, Dj Nobu y un tema a medias entre Neel y el propio Svreca completan el tracklist. Escucha los snippets aquí.

10.IX. SEMANTICA 10.IX

A1. Polar Inertia – Passive Synthesis

B1 .Svreca / Neel – Tángara

B2. Nobu – Spell

10.X. SEMANTICA 10.X

A1. Arcanoid – Urgull

A2. Jimmy Edgar – Private (Ideograma Remix)

B1. Plant43 – Spider Silk Structures

B2. Annie Hall – Kanji

Más información:

Semantica: Web Oficial

