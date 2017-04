NOTICIA

Publicado el 18.04.2017

Segundo vinilo de Ombra International Ombra International es el sello dedicado a publicar sólo en vinilo y que es propiedad de Curses (en la foto). El artista neoyorquino afincado en Berlín ha cedido crear su propio sello en vinilo tras publicar material propio en otros sellos como Throne Of Blood o Let's Play House además de Safer At Night, su otro sello.

Tras un primer Ep firmado por el mexicano Montessori, la segunda referencia del sello será un compilado de temas de cuatro proyectos muy diferentes: K-Effect (que comparten los españoles David Martín y Diego Gómez), Cannibal Ink (es decir Andres N, Kanka & Willy Debeat), Dawn Again y el propio Curses. Todos ellos con un nexo común: música a bajas revoluciones, sintetizadores y atmósferas oscuras.

A la venta sólo en vinilo a partir del próximo 2 de junio.

Tracklist:

01. Intro

02. Curses – Neu Dimension

03. K-Effect – Semantic

04. Cannibal Ink – La Haine

05. Dawn Again – Burning Jungles Portada:



